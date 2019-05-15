Operação PF mira irregularidades no comércio de criptomoedas no ES

no Espírito Santo cumpriu, nesta quarta-feira (15), cinco mandados de busca e apreensão, em ação denominada Operação Madoff, em decorrência de investigações que visam a apurar atividade ilegal de administração de investimentos em- moeda virtual aceita como meio de pagamento em muitos países, incluindo o Brasil- exercida por uma empresa com sede no Estado.

Os mandados foram cumpridos no Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e Acre, contando com a participação de 43 policiais. Além das busca, adeterminou a suspensão das atividades da empresa, incluindo a remoção de páginas na internet, e o bloqueio de ativos, como contas bancárias, carros e imóveis.

O juiz também determinou o bloqueio das criptomoedas existentes em exchanges, que são plataformas digitais que facilitam compra, venda e a troca de criptomoedas. Além disso, a justiça autorizou a apreensão de criptomoedas em carteiras, físicas ou digitais, que estavam com os investigados durante as buscas, sendo que esse procedimento foi o primeiro do tipo no Brasil.