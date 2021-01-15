Operação no ES autua 15 motoristas por uso irregular de combustível

Operação policial no ES autua 15 motoristas por uso irregular de combustível Crédito: Divulgação | Polícia Civil e Polícia Militar

Uma ação integrada entre as Polícias Civil (PCES) Militar (PMES), batizada de Operação Metano foi realizada nesta quinta-feira (14) como objetivo reprimir os crimes de trânsito e observar o cumprimento das condutas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro, em especial o uso irregular de Gás Natural Veicular. Foram realizados pontos de bloqueio com abordagens simultâneas nos municípios de Vitória e Vila Velha.

Segundo o titular da Divisão Especializada de Delitos de Trânsito (DIV-DDT), delegado Maurício Rocha, os 15 motoristas autuados responderão pelo crime previsto no Art. 132 do Código Penal Brasileiro, qual seja o de expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente.

Operação policial no ES autua 15 motoristas por uso irregular de combustível Crédito: Divulgação | Polícia Civil e Polícia Militar

“No município de Vitória, nove motoristas foram autuados por irregularidades encontradas nos veículos. Já no município de Vila Velha, seis motoristas foram autuados. Todos eles foram liberados após assinatura de termo circunstanciado de ocorrência (TCO), assumindo o compromisso de comparecer em juízo, quando solicitado”, explicou o delegado.

Para o comandante do batalhão de trânsito da PM, capitão Sandro, “esta ação obviamente confere segurança aos usuários das vias nesses municípios e também evidencia efetivamente à população capixaba que as instituições de segurança do Estado estão trabalhando mais do que nunca em favor da paz no trânsito capixaba. Estamos nos empenhando cada dia mais em busca de um ambiente mais seguro nas vias, promovendo operações conjuntas tão importantes como esta”, afirmou.

OPERAÇÃO METANO