Dezenove pessoas foram detidas durante operação realizada pela Polícia Civil, por meio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIS) nesta segunda-feira (6) nas regiões de Itararé, Bairro da Penha e Consolação, em Vitória. A operação contou com o apoio da Polícia Militar e foi finalizada por volta das 17h30.
Armas, drogas e outros tipos de materiais também foram apreendidos. Segundo a Polícia Civil, os trabalhos continuam na delegacia, com a qualificação dos suspeitos e confecção de flagrantes. A PM promete manter o patrulhamento reforçado na região do Bairro da Penha. Mais detalhes serão passados somente nesta terça-feira (7).
ATAQUE A VEÍCULOS
Dois carros foram alvo da ação de bandidos durante a operação da PC nesta segunda-feira (6). Um deles, o veículo da TV Vitória, foi incendiado enquanto estava estacionado na entrada do bairro Bonfim, próximo à Divisão Patrimonial da Polícia Civil, na Avenida Marechal Campos.
Operação na região do Bairro da Penha termina com 19 detidos
No local, a imprensa cobria uma operação das forças de segurança que visa prendre suspeitos de ataque a uma empresa que fornece marmitas a presídios da Grande Vitória e também a um ônibus, em Nova Almeida, na Serra. Os dois casos aconteceram em fevereiro deste ano e, em ambas situações, os criminosos deixaram bilhetes reclamando da situação dos presídios no Espírito Santo.
"Represália"
De acordo com o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, o que aconteceu com o carro da TV Vitória foi uma represália à operação do órgão que, segundo ele, está dando resultados positivos com prisões e apreensões de armas e drogas.
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Arruda informou que esse comportamento criminoso vai contra a imprensa e contra a democracia, e que a PC está trabalhando por determinação dele para que esses criminosos sejam identificados e presos.
AV. LEITÃO DA SILVA
Um carro foi baleado por bandidos na manhã desta segunda, na Avenida Leitão da Silva, em Vitória, no bairro Itararé. O crime ocorreu horas depois do início da operação da Polícia Civil.
O carro, que era de uma empresa que funciona na Leitão da Silva, foi intereptado pelos dois banaidos quando passava em frente à uma concessionária. O trânsito estava lento no momento da ação por conta das obras na via. Os banaidos ordenaram que a motorista saísse do veículo e fizeram os disparos contra o capô. Em seguida, os dois fugiram em direção ao bairro Itararé. O caso está sob investigação da Polícia Civil.
"Eles disseram para a motorista que não queriam roubar o veículo. Ela desceu do carro e então os bandidos atiraram contra o capô. Os dois chegaram de bicicleta, mas abandonaram os veículos no meio da avenida e fugiram. A Guarda Municipal foi acionada e recolheu as bicicletas. A motorista passa bem", disse um vendedor que flagrou a ação.