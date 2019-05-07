Operação da Polícia Civil em Vitória Crédito: Fernando Madeira

Polícia Civil, por meio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIS) nesta segunda-feira (6) nas regiões de Itararé, Bairro da Penha e Consolação, em Vitória. A operação contou com o apoio da Polícia Militar e foi finalizada por volta das 17h30. Dezenove pessoas foram detidas durante operação realizada pela, por meio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIS) nesta segunda-feira (6) nas regiões de, em. A operação contou com o apoio dae foi finalizada por volta das 17h30.

Armas, drogas e outros tipos de materiais também foram apreendidos. Segundo a Polícia Civil, os trabalhos continuam na delegacia, com a qualificação dos suspeitos e confecção de flagrantes. A PM promete manter o patrulhamento reforçado na região do Bairro da Penha. Mais detalhes serão passados somente nesta terça-feira (7).

ATAQUE A VEÍCULOS

Avenida Marechal Campos. Dois carros foram alvo da ação de bandidos durante a operação da PC nesta segunda-feira (6). Um deles, o veículo da TV Vitória, foi incendiado enquanto estava estacionado na entrada do bairro Bonfim, próximo à Divisão Patrimonial da Polícia Civil, na

Your browser does not support the audio element. Operação na região do Bairro da Penha termina com 19 detidos

No local, a imprensa cobria uma operação das forças de segurança que visa prendre suspeitos de ataque a uma empresa que fornece marmitas a presídios da Grande Vitória e também a um ônibus, em Nova Almeida, na Serra. Os dois casos aconteceram em fevereiro deste ano e, em ambas situações, os criminosos deixaram bilhetes reclamando da situação dos presídios no Espírito Santo.

Carro de equipe de reportagem é incendiado por criminosos em Vitória Crédito: Marcelo Prest

"Represália"

De acordo com o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, o que aconteceu com o carro da TV Vitória foi uma represália à operação do órgão que, segundo ele, está dando resultados positivos com prisões e apreensões de armas e drogas.

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Arruda informou que esse comportamento criminoso vai contra a imprensa e contra a democracia, e que a PC está trabalhando por determinação dele para que esses criminosos sejam identificados e presos.

AV. LEITÃO DA SILVA

Um carro foi baleado por bandidos na manhã desta segunda, na Avenida Leitão da Silva, em Vitória, no bairro Itararé. O crime ocorreu horas depois do início da operação da Polícia Civil.

O carro, que era de uma empresa que funciona na Leitão da Silva, foi intereptado pelos dois banaidos quando passava em frente à uma concessionária. O trânsito estava lento no momento da ação por conta das obras na via. Os banaidos ordenaram que a motorista saísse do veículo e fizeram os disparos contra o capô. Em seguida, os dois fugiram em direção ao bairro Itararé. O caso está sob investigação da Polícia Civil.

Carro é alvo de tiros na Avenida Leitão da Silva, em Vitória Crédito: Reprodução