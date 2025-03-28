Operação mira prisão de gerentes do tráfico de drogas no ES e em MG

Armas apreendidas durante operação realizada em São Mateus Crédito: Divulgação Polícia Federal

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Espírito Santo (Ficco/ES) deflagrou, na manhã desta sexta-feira (28), uma operação para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão contra uma organização criminosa estruturada para o tráfico de drogas com atuação na cidade de São Mateus, no Norte do Estado

A Polícia Federal, que faz parte da Força Integrada, divulgou que a Operação Colapso tem objetivo de cumprir 11 mandados de busca e apreensão e 20 mandados de prisão preventiva em São Mateus, no Espírito Santo, e em Governador Valadares, Minas Gerais.

Os suspeitos são gerentes do tráfico de drogas e fornecedores responsáveis pelo abastecimento de pontos de venda de entorpecentes na região próxima ao município do Norte do Estado. Provas obtidas na Operação Mosaico, também realizada pela Ficco/ES em 2024 , serviram como base para as investigações da Operação Colapso.

Operação Colapso O nome da operação, “Colapso”, faz referência à desestruturação sofrida pela organização criminosa com a atuação da Ficco/ES, resultando na desarticulação das suas bases financeira e operacional na cidade de São Mateus.

Na ação do ano passado, foi investigado um esquema mais amplo envolvendo tráfico de drogas e armas, falsificação de documentos, corrupção de agentes públicos e lavagem de dinheiro. Durante as investigações, foi descoberto a existência de um grupo criminoso auxiliar com atuação no Norte capixaba.

Durante a operação deflagrada nesta sexta-feira (28), as equipes apreenderam três pistolas, uma carabina calibre 12, um fuzil calibre 556 e munições.