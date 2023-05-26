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Vila Velha

Operação mira combater tráfico e assassinatos na Grande Terra Vermelha

Polícia Civil cumpriu quatro mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão; ação ocorreu pelo menos em dois bairros: João Goulart e Barramares
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mai 2023 às 08:27

Publicado em 26 de Maio de 2023 às 08:27

Operação na região de Terra Vermelha, em Vila Velha
Operação na região de Terra Vermelha, em Vila Velha Crédito: Rodrigo Gomes
A região da Grande Terra Vermelha, em Vila Velha, foi alvo de uma operação da polícia contra o tráfico de drogas na manhã desta sexta-feira (26). Segundo apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, a Polícia Civil do Espírito Santo cumpriu quatro mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão, e a ação ocorreu pelo menos em dois bairros: João Goulart e Barramares.
Durante a operação, um jovem de 27 anos foi preso em uma casa, mas não há informações sobre a identidade dele. Na residência onde ele estava foram apreendidos quase 900 pinos de cocaína, 28 pedras de crack e dez sacos de pó similar a cocaína, além de material utilizado no preparo de droga.
Material apreendido durante operação em Vila Velha
Material apreendido durante operação em Vila Velha Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Por volta de 7h40 desta sexta, a reportagem da TV Gazeta esteve em uma rua de Barramares, onde a polícia cumpriu um dos mandados de busca e apreensão. A operação é realizada pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha.
Em uma das casas, moram dois jovens investigados por tráfico de drogas. Eles não estavam na residência quando os policiais estiveram no local, mas a mãe deles afirmou que os rapazes não atuam mais no crime. Apesar da afirmação da mulher, uma arma sem documentação foi apreendida no imóvel.

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