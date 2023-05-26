Operação mira combater tráfico e assassinatos na Grande Terra Vermelha

Operação na região de Terra Vermelha, em Vila Velha Crédito: Rodrigo Gomes

TV Gazeta, a Polícia Civil do Espírito Santo cumpriu quatro mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão, e a ação ocorreu pelo menos em dois bairros: João Goulart e Barramares. A região da Grande Terra Vermelha, em Vila Velha , foi alvo de uma operação da polícia contra o tráfico de drogas na manhã desta sexta-feira (26). Segundo apuração da repórter Daniela Carla, da, a Polícia Civil do Espírito Santo cumpriu quatro mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão, e a ação ocorreu pelo menos em dois bairros: João Goulart e Barramares.

Durante a operação, um jovem de 27 anos foi preso em uma casa, mas não há informações sobre a identidade dele. Na residência onde ele estava foram apreendidos quase 900 pinos de cocaína, 28 pedras de crack e dez sacos de pó similar a cocaína, além de material utilizado no preparo de droga.

Material apreendido durante operação em Vila Velha Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Por volta de 7h40 desta sexta, a reportagem da TV Gazeta esteve em uma rua de Barramares, onde a polícia cumpriu um dos mandados de busca e apreensão. A operação é realizada pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha.