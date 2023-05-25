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Trânsito

Operação policial escolta grande carga de dinheiro e para Centro de Vitória

Ação ocorreu na tarde desta quinta (25), bloqueou ruas e causou trânsito na região; operação de escolta a carros-fortes que seguiam para um banco teve grande reforço policial
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

25 mai 2023 às 13:56

Publicado em 25 de Maio de 2023 às 13:56

Uma grande movimentação policial chamou atenção e bloqueou ruas do Centro de Vitória no início da tarde desta quinta-feira (25). Comboios com equipes de corporações do Espírito Santo escoltaram caminhões de uma empresa de segurança e transporte de valores com uma grande quantia de dinheiro com destino à agência do Banco do Brasil na região.
O repórter-fotográfico Fernando Madeira, de A Gazeta, esteve no Centro e constatou que o trânsito na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, a Beira-Mar, foi interrompido próximo à Praça Oito, sentido Jardim Camburi. Por conta da ação, um grande congestionamento se formou, como é possível ver na imagem abaixo. 
Operação de escolta complica trânsito no Centro de Vitória nesta quinta-feira (25)
Operação de escolta complica trânsito no Centro de Vitória nesta quinta-feira (25) Crédito: Reprodução | Waze
Informações apuradas no local dão conta de que a operação foi organizada pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) e envolve as polícias Militar, Civil, Federal, Rodoviária Federal, além dos Bombeiros e Batalhão de Missões Especiais (BME).
Uma equipe de batedores do Grupamento de Trânsito da Guarda Municipal de Vitória também atuou na operação. Devido à movimentação do lado de fora do banco, os agentes precisaram interditar a Avenida Beira-Mar até às 14h50, quando foi totalmente liberada.
Procurado por A Gazeta, o Banco do Brasil afirmou que não pode comentar o assunto por motivos de segurança. "Não podemos nem mesmo confirmar ou descartar. Qualquer manifestação sobre isso é mais adequada junto às autoridades policiais para o devido entendimento da operação", destacou, em nota.
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), por da Gerência de Operações Integradas (Geopi), informou ainda que coordenou, nesta quinta-feira, uma operação de transporte de valores, por solicitação do Banco Central do Brasil (Bacen). A ação teve como objetivo garantir a segurança para o comboio de seis caminhões, que transportavam dinheiro em espécie, oriundo da Casa da Moeda. O numerário veio de avião do Rio de Janeiro.
"Esta é uma operação realizada periodicamente pelo Bacen, para abastecer as agências bancárias de todo o Brasil. O valor transportado e o destino final da carga não foram divulgados, por motivos de segurança", frisou a Sesp,

Operação escolta grande carga de dinheiro em Vitória

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