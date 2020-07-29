Operação Marias: 6 homens são presos por violência contra a mulher no ES

4ª fase da Operação Marias: seis homens foram presos Crédito: Polícia Civil | Divulgação

Vitória, Cariacica e Seis homens foram presos durante a Operação Marias, realizada pela Divisão Especializada de Atendimento Mulher (DEAM), da Polícia Civil , na manhã desta quarta-feira (29). As detenções aconteceram em Vila Velha Viana . Um notebook e um pendrive também foram apreendidos. De acordo com a delegada Cláudia Dematté, chefe da DEAM, esta é a quarta fase da operação.

"As operações são realizadas pela divisão desde o ano passado, quando 399 homens foram presos. Neste ano, nossas operações continuarão. Enquanto existirem homens que insistirem em praticar violência contra a mulher em nosso Estado, a nossa divisão estará sempre atuando com todo rigor para que sejam devidamente punidos e investigados", disse.

"Se você é um vizinho e está ouvindo que uma mulher é vítima, denuncie. Existem vários canais, como 181, que você pode utilizar. Só vamos mudar esse quadro quando a sociedade entender que essa luta importa" Claudia Dematté - Chefe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher

Dematté pontuou que, geralmente, casos de violência doméstica contra a mulher não começam com lesão corporal  e sim com violência moral, evoluindo para violência psicológica e crimes mais graves. A delegada chama a atenção para o fato de que, com a pandemia em todo o mundo, casos de violência contra a mulher estão aumentando nesse período.

4ª fase da Operação Marias: seis homens foram presos Crédito: Polícia Civil | Divulgação

"Estudos da ONU apontam que casos estão aumentando nesse período, mas não necessariamente estão chegando para as autoridades policiais. Sabemos que vítimas nesse período estão em casa sendo vigiadas, com dependência econômica potencializada porque é um momento delicado. É extremamente importante orientarmos que nesse período foram abertos novos canais para que denúncias sejam feitas", completou a delegada.

CANAIS DE DENÚNCIA

Delegacia online;



Delegacias físicas;



Disque-Denúncia 181;



Site disquedenuncia181.es.gov.br.

