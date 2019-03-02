Operação "Hope" prende 14 pessoas em duas cidades do ES

Foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão e outros três de prisão preventiva. Todos estão relacionados aos crimes de tráfico de drogas, homicídio, furto, roubo e posse ou porte ilegal de arma de fogo.

Segundo o delegado Líbero Penello, titular da 17ª Delegacia Regional de Nova Venécia, foram apreendidos ainda 284 pinos de cocaína, 48 buchas de maconha, 119 pedras de crack, uma pistola calibre .40 e um revólver calibre 38 e aparelhos celulares, uma balança de precisão, além de R$ 3.930,00, em dinheiro. A polícia acredita que o dinheiro apreendido seja referente à venda de drogas.