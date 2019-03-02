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Noroeste do Estado

Operação "Hope" prende 14 pessoas em duas cidades do ES

Armas e drogas também foram apreendidas

Publicado em 

02 mar 2019 às 12:17

Publicado em 02 de Março de 2019 às 12:17

Operação "Hope" prende 14 pessoas, armas e drogas em Nova Venécia e São Gabriel da Palha Crédito: Divulgação / Polícia Civil
Uma grande operação iniciada na quinta-feira (28) e encerrada nesta sexta-feira (1º) prendeu 14 pessoas, além de apreender armas e drogas. A ação, intitulada como "Hope" (esperança em português), contou com a participação da Polícia Civil e da Polícia Militar e cumpriu mandados nos municípios de Nova Venécia e São Gabriel da Palha.
Foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão e outros três de prisão preventiva. Todos estão relacionados aos crimes de tráfico de drogas, homicídio, furto, roubo e posse ou porte ilegal de arma de fogo.
Segundo o delegado Líbero Penello, titular da 17ª Delegacia Regional de Nova Venécia, foram apreendidos ainda 284 pinos de cocaína, 48 buchas de maconha, 119 pedras de crack, uma pistola calibre .40 e um revólver calibre 38 e aparelhos celulares, uma balança de precisão, além de R$ 3.930,00, em dinheiro. A polícia acredita que o dinheiro apreendido seja referente à venda de drogas.
 

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