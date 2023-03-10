Ônibus são apedrejados e transporte é suspenso em bairro de Linhares

Desde quinta-feira (9) sem a circulação de ônibus, os moradores do bairro Nova Esperança, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, tiveram o serviço restabelecido nesta sexta-feira (10). No entanto, a boa notícia durou pouco. Em cerca de pouco mais de 1 hora, a circulação foi interrompida após mais um coletivo ser apedrejado.
O transporte coletivo parou de realizar o trajeto no bairro após três ônibus serem apedrejados entre a noite de terça (7) e a tarde de quarta-feira (8).
De acordo com a Polícia Militar, os ataques aos coletivos foram cometidos por pessoas ligadas ao tráfico de drogas em represália a uma operação em que um jovem morreu afogado e quase 10 kg de maconha foram apreendidas.
Nesta sexta-feira, os ônibus da Viação Joana D´Arc voltaram a entrar no bairro às 10h05. Por volta de 11h30 mais um ônibus da empresa foi apedrejado e o serviço interrompido.
Por nota, a empresa informou que, para a segurança dos passageiros e colaboradores, foi necessário suspender novamente a circulação dos coletivos no bairro.
A empresa orienta que usuários possam usar três linhas disponíveis em bairros vizinhos até que a situação se normalize.
Procurada, a Polícia Militar ressaltou que o policiamento na região foi reforçado desde quinta-feira (9) com equipes da Força Tática e equipes do setor.