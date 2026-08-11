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Caso de polícia

Óculos inteligentes gravam roubo em shopping e homem é preso em Vitória

Os óculos pertenciam ao suspeito, que gravou a ação enquanto retirava etiquetas de roupas avaliadas em R$ 1 mil

Publicado em 10 de Agosto de 2026 às 21:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2026 às 21:12
Loja de roupas natal RN Rio Grande do Norte

Um homem foi preso dentro de um shopping na Enseada do Suá, em Vitória, após furtar roupas e gravar a ação com um óculos inteligente na noite de domingo (9). Segundo a Polícia Militar, o suspeito retirou as etiquetas de um blazer e de uma calça, avaliados em cerca de R$ 1 mil, e colocou as peças junto a outros produtos comprados na loja.


O sistema de segurança do estabelecimento detectou a ação, e o suspeito, de 31 anos, foi abordado por seguranças na saída do shopping. Segundo a PM, ele tentou resistir à abordagem, mas acabou detido.


Segundo a Polícia Civil, Bruno Almeida Vieira foi autuado em flagrante por roubo e encaminhado ao sistema prisional. Os óculos foram apreendidos, e as gravações serão analisadas pela perícia.


A reportagem tenta localizar a defesa de Bruno. O espaço segue aberto para manifestação.


(Com informações de André Afonso, da TV Gazeta)

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