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O relato emocionado de irmão de menino encontrado morto em Vila Velha

Suspeita da família é que pai tenha envenenado a criança de 6 anos; filho mais velho do homem cita histórico de comportamento agressivo do suspeito e medida protetiva concedida à mãe
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

31 jan 2025 às 14:00

Publicado em 31 de Janeiro de 2025 às 14:00

O irmão de Bernardo Souza Nascimento, de apenas 6 anos, encontrado morto na noite de quinta-feira (30) em um apartamento no bairro Jabaeté, em Vila Velha, falou com a reportagem da TV Gazeta nesta sexta-feira (31) sobre a morte do menino, que é o caçula da família. "Ele falava que eu era o irmão preferido dele", disse Thales Souza Ramos, 26 anos, ao recordar, emocionado, as palavras do pequeno. (Assista à entrevista acima).
Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar, Bernardo foi encontrado deitado em uma cama, com braços e pernas cruzados e espuma nos lábios, sem sinais aparentes de lesão. A principal suspeita da família é de envenenamento, e o pai do menino, de 37 anos, é apontado como o principal suspeito, segundo a PM.
De acordo com relatos de familiares, o pai havia buscado Bernardo por volta do meio-dia para um passeio, durante o qual jogaram bola juntos. Após retornarem ao apartamento da avó paterna, onde o homem residia após a separação da mãe do menino, Thales acredita que o pai teria oferecido um chocolate possivelmente envenenado à criança.
Bernardo Souza Nasicmento, de 6 anos, foi encontrado morto em Vila Velha
Bernardo Souza Nasicmento, de 6 anos, foi encontrado morto em Vila Velha Crédito: Reprodução Redes Sociais
Thales revelou que os irmãos mais velhos, de 10 e 13 anos, já se mantinham afastados do pai devido à sua agressividade e comportamentos inadequados. "Já o mais novo, por não ter passado por tudo isso, era muito apegado ao pai. E foi ele que teve coragem de fazer isso com Bernardo", lamentou.
"Ele era muito apegado ao pai. E foi ele (o pai) teve coragem de fazer isso com Bernardo"
Thales Souza Ramos - Irmão de Bernardo Souza Nascimento
Em nota, a Polícia Militar disse que, segundo informações fornecidas por familiares, o suspeito e a mãe da vítima estavam separados. A mulher possuía uma medida protetiva contra ele. Conforme os relatos, o homem entrou em contato com os filhos durante a tarde, ameaçando-os de morte e afirmando que havia matado a criança e, em seguida, tiraria a própria vida.
A Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento.

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