O que está por trás da noite de medo e terror registrada em Vitória

Uma disputa de criminosos de Itararé, Bairro da Penha e Morro do Macaco contra bandidos de Andorinhas está por trás da noite de medo e terror vivida nesta quinta-feira (19) por moradores de vários bairros de Vitória

Os criminosos que entraram em confronto com policiais militares pertencem ao tráfico de drogas de Itararé, Complexo da Penha e Morro do Macaco. Os bandidos desses três locais são aliados e tentam tomar o comando do tráfico de drogas de Andorinhas.

150 TIROS

Mais de 15 suspeitos fortemente armados, inclusive com fuzis, entraram em confronto com a Polícia Militar, na região de Santa Martha, bairro vizinho a Andorinhas. A Polícia acredita que o grupo faria um ataque em Andorinhas. Durante o confronto com os policiais, os bandidos dispararam mais de 150 vezes, segundo a PM.

CHACINA EVITADA

"Pela quantidade de cápsulas que foram recolhidas no pós-confronto e pela quantidade de indivíduos, ontem aconteceria uma chacina se não fosse a ação da PM. Até porque os dois suspeitos presos confessaram que estavam indo fazer um ataque", afirmou o tenente Almeida, comandante da Força Tática do Primeiro Batalhão.