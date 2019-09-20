O que está por trás da noite de medo e terror registrada em Vitória

Uma disputa de criminosos de Itararé, Bairro da Penha e Morro do Macaco contra bandidos de Andorinhas está por trás da noite de medo e terror vivida nesta quinta-feira (19) por moradores de vários bairros de Vitória.
Os criminosos que entraram em confronto com policiais militares pertencem ao tráfico de drogas de Itararé, Complexo da Penha e Morro do Macaco. Os bandidos desses três locais são aliados e tentam tomar o comando do tráfico de drogas de Andorinhas.
150 TIROS
Mais de 15 suspeitos fortemente armados, inclusive com fuzis, entraram em confronto com a Polícia Militar, na região de Santa Martha, bairro vizinho a Andorinhas. A Polícia acredita que o grupo faria um ataque em Andorinhas. Durante o confronto com os policiais, os bandidos dispararam mais de 150 vezes, segundo a PM.
CHACINA EVITADA
"Pela quantidade de cápsulas que foram recolhidas no pós-confronto e pela quantidade de indivíduos, ontem aconteceria uma chacina se não fosse a ação da PM. Até porque os dois suspeitos presos confessaram que estavam indo fazer um ataque", afirmou o tenente Almeida, comandante da Força Tática do Primeiro Batalhão.
No local, a Polícia encontrou 40 cápsulas, mas como os bandidos estavam distantes, os policiais afirmaram que os criminosos fizeram mais de 150 disparos. Dos 15 suspeitos, apenas dois foram presos. Os outros fugiram e ainda não foram localizados.