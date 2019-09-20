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Tiros e prisões

O que está por trás da noite de medo e terror registrada em Vitória

Grupo de Itararé, Bairro da Penha e Morro do Macaco tentou retomar o controle do tráfico de drogas na região de Andorinhas
Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

20 set 2019 às 07:31

Publicado em 20 de Setembro de 2019 às 07:31

Uma disputa de criminosos de Itararé, Bairro da Penha e Morro do Macaco contra bandidos de Andorinhas está por trás da noite de medo e terror vivida nesta quinta-feira (19) por moradores de vários bairros de Vitória.
Os criminosos que entraram em confronto com policiais militares pertencem ao tráfico de drogas de Itararé, Complexo da Penha e Morro do Macaco. Os bandidos desses três locais são aliados e tentam tomar o comando do tráfico de drogas de Andorinhas.
> Polícia prende dois suspeitos de participar de tiroteio em Vitória
150 TIROS
Mais de 15 suspeitos fortemente armados, inclusive com fuzis, entraram em confronto com a Polícia Militar, na região de Santa Martha, bairro vizinho a Andorinhas. A Polícia acredita que o grupo faria um ataque em Andorinhas. Durante o confronto com os policiais, os bandidos dispararam mais de 150 vezes, segundo a PM.
> Moradora do Barro Vermelho tem janela de apartamento atingida por tiro
CHACINA EVITADA
"Pela quantidade de cápsulas que foram recolhidas no pós-confronto e pela quantidade de indivíduos, ontem aconteceria uma chacina se não fosse a ação da PM. Até porque os dois suspeitos presos confessaram que estavam indo fazer um ataque", afirmou o tenente Almeida, comandante da Força Tática do Primeiro Batalhão.
> Por medo, moradores de Andorinhas e Santa Martha evitam rua após as 18h
No local, a Polícia encontrou 40 cápsulas, mas como os bandidos estavam distantes, os policiais afirmaram que os criminosos fizeram mais de 150 disparos. Dos 15 suspeitos, apenas dois foram presos. Os outros fugiram e ainda não foram localizados.

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