O dia em que rival encomendou morte de dançarina em Cariacica

Com o parceiro de dança, Adayane conseguiu convencer o namorado, Deivid Correa de Souza, a cometer o crime. Como 'isca', foi usada uma proposta de trabalho para atrair a vítima até o pátio de um hotel, às margens da, de acordo com a polícia.Ainda antes de assassinar a bailarina, Deivid tentou convencê-la a desistir do cargo de dançarina no grupo de forró, o que foi negado por Alini.