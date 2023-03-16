Submetralhadoras, embaladas após passarem por perícia, que foram apreendidas durante operação da polícia em Colatina. Crédito: Wando Fagundes

Em todo o ano de 2021, quatro submetralhadoras de fabricação caseira foram apreendidas. No ano passado, o número de apreensões aumentou para 14. E só nos primeiros meses deste ano nove armas já foram apreendidas.

Aumento da circulação

Segundo o titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção (DHPP) de Colatina, o delegado Deverly Pereira Junior, o aumento da circulação dessas armas é devido ao baixo valor que elas são vendidas.

“Nós identificamos que são armas de menor valor comercial no mercado negro, se comparadas a armas de fabricação industrial, como pistolas. Então, os criminosos acabam preferindo investir na aquisição dessas armas para praticar os crimes”, explica.

Your browser does not support the audio element. Número de apreensões de submetralhadora mais que triplica em Colatina

Submetralhadoras, embaladas após passarem por perícia, que foram apreendidas durante operação da polícia em Colatina. Crédito: Wando Fagundes

De acordo com a Polícia Civil , as submetralhadoras caseiras vêm da Grande Vitória para Colatina. Antes, elas eram usadas de forma interna no tráfico de drogas, no entanto, o aumento da circulação também faz com que as armas sejam utilizadas em outros crimes.

“Eram armas que, basicamente, eram utilizadas na proteção do tráfico de drogas. Dificilmente se via essas armas sendo utilizadas em homicídios, justamente porque são armas de difícil precisão e portabilidade. Observamos que, com o aumento da circulação, os homicídios utilizando elas também têm aumentado”, afirma.

Crimes envolvendo submetralhadoras

No crime desta quarta-feira, a mulher foi morta após dois homens invadiram a residência em que ela morava e a mataram a tiros no bairro Bela Vista. Segundo o delegado, um dos envolvidos no homicídio foi preso.

Outro crime contra a vida que também envolveu uma submetralhadora caseira foi registrado em fevereiro no município.

Um homem foi baleado em um beco no bairro Perpétuo Socorro. Após buscas na região, a polícia encontrou embaixo de uma van estacionada uma submetralhadora de fabricação caseira e um carregador com duas munições. Ninguém foi preso.

“Essas armas possuem sistemas de segurança precários. Geralmente elas operam apenas no modo de rajada, trazendo uma insegurança ainda maior tanto para quem utiliza, quanto para pessoas que estejam no entorno. A gente carece de uma melhoria na legislação para que a utilização dessas armas possa receber um tratamento da lei”, afirma o delegado.