Mulher é morta com tiros de submetralhadora dentro de casa em Colatina

Uma mulher foi morta com tiros de uma submetralhadora na manhã desta quarta-feira (15), no bairro Bela Vista, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, dois homens invadiram a residência para cobrar da vítima, identificada como Cátia da Silva Vidal, um suposto cartão que foi extraviado e, durante uma discussão, um deles atirou contra ela. A vítima morreu no local.
A mulher morava na casa havia poucos dias, junto com outro homem. Para os militares, ele disse que não tinha um relacionamento com a vítima. Ele dormia na sala quando foi surpreendido com uma discussão entre os dois suspeitos e a mulher.
O homem contou que um dos suspeitos estava com uma submetralhadora de fabricação caseira e, em determinado momento, atirou contra a mulher. Para a PM, o homem informou que ele e a mulher eram usuários de drogas. Até o momento nenhum suspeito foi localizado.
A Polícia Civil informou que foi acionada e a ocorrência está em andamento.