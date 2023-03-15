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Violência

Mulher é morta com tiros de submetralhadora dentro de casa em Colatina

Dois homens invadiram a residência para cobrar da mulher um suposto cartão que foi extraviado, e um deles atirou contra ela. A vítima, identificada como Cátia da Silva Vidal, morreu no local

Publicado em 15 de Março de 2023 às 15:50

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

15 mar 2023 às 15:50
Uma mulher foi morta com tiros de uma submetralhadora na manhã desta quarta-feira (15), no bairro Bela Vista, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, dois homens invadiram a residência para cobrar da vítima, identificada como Cátia da Silva Vidal, um suposto cartão que foi extraviado e, durante uma discussão, um deles atirou contra ela. A vítima morreu no local.
A mulher morava na casa havia poucos dias, junto com outro homem. Para os militares, ele disse que não tinha um relacionamento com a vítima. Ele dormia na sala quando foi surpreendido com uma discussão entre os dois suspeitos e a mulher.
O homem contou que um dos suspeitos estava com uma submetralhadora de fabricação caseira e, em determinado momento, atirou contra a mulher. Para a PM, o homem informou que ele e a mulher eram usuários de drogas. Até o momento nenhum suspeito foi localizado.
Polícia Civil informou que foi acionada e a ocorrência está em andamento.

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