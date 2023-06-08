Your browser does not support the audio element. Novas imagens mostram momentos antes de confusão entre PMs em Vitória

O vídeo (confira acima) mostra o major saindo da boate pela frente, de camisa azul. O soldado vem atrás, de blusa amarela, acompanhado de um amigo. Não dá para saber o que aconteceu antes deles saírem do estabelecimento.

Na gravação, o soldado aparece empurrando o major. Em seguida, ele saca a arma e dá tapas em Marcos Vinicius. Na sequência, segundo a defesa, o major se identifica. Neste momento, o soldado e o amigo começam a se afastar. Logo depois, começa a briga no chão — imagens que repercutiram nesta semana.

Ao site A Gazeta, o advogado Fabio Marçal, que faz a defesa do major, afirmou que as imagens mostram que o major foi agredido antes da confusão e que foram registradas informações falsas no boletim de ocorrência. Ele ainda declarou que "o major tem fé pública e afirmou desde o início que foi vítima, mas acabou autuado. É preciso apurar a conduta dos servidores envolvidos".

A reportagem de A Gazeta conseguiu contato com o advogado Roger Dutra Fiorotti, que assessora o soldado, e ele informou que iria ajustar o posicionamento sobre o caso junto a outra advogada da equipe para dar um retorno. Quando houver resposta, este texto será atualizado.

A ordem cronológica do caso

A confusão começou dentro da boate. Segundo o boletim da Polícia Militar, na versão do major, ele estava no local com a esposa, mas foi embora logo após ela ser assediada pelo soldado. Conforme relatou, o casal se deslocou até a Avenida Saturnino de Brito para pegar um táxi e, neste momento, dois indivíduos apareceram, incluindo o militar, e apontaram uma arma. No documento, não é explicado por qual motivo teriam rendido marido e mulher.

Na tentativa de desarmá-lo, o major entrou em luta corporal com o soldado. De acordo com o boletim, o militar do baixo escalão foi posteriormente desarmado pela mulher, que caiu no chão e sofreu lesões nos braços e nas pernas.

O major também alegou, no atendimento da ocorrência, que uma pessoa aplicou um golpe gravata que quase o deixou desacordado, causando-lhe lesão na orelha e mãos. Com os dois militares, foram apreendidas armas, carregadores e munições.

Versão do soldado

O repórter André Falcão, da TV Gazeta, esteve na Delegacia Regional de Vitória na manhã do último sábado e conversou com policiais e testemunhas. O soldado, que precisou ser atendido no hospital por conta dos ferimentos, deu outra versão da história. De acordo com ele, o major teria sido expulso da boate devido a uma discussão com a esposa. Já do lado de fora, tentou separar a briga, quando começou a ser agredido pelo oficial.

Testemunhas contaram que, após a confusão, o major foi para a delegacia, onde chegou transtornado. Ele também teria ido antes ao hospital, para fazer novas ameaças ao soldado. Por volta das 10h deste sábado, a mulher do major ainda tentou ir embora da delegacia, sem autorização.

Major foi autuado e solto após audiência

A Polícia Civil destacou que o major de 45 anos foi autuado em flagrante por lesão corporal, ameaça, desobediência e desacato a funcionário público e foi encaminhado ao presídio Militar, no Quartel do Comando Geral (QCG) da Polícia Militar, onde ficou à disposição da Justiça.

O juiz que concedeu a liberdade destacou que os elementos da ocorrência e os colhidos pelo magistrado, através do contato pessoal durante a audiência de custódia, indicam que a liberdade do policial não oferecia risco à ordem econômica e pública, visto que é réu primário e possui residência fixa, ocupação lícita, e não houve representação por parte da autoridade policial e requerimento do Ministério Público pela decretação da prisão preventiva do major.

Secretário pediu desculpas: "Lamentável"

Dois dias após uma confusão entre policiais militares que terminou em uma briga com socos e ameaças na Praia do Canto, em Vitória, o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Coronel Alexandre Ramalho, pediu desculpa aos capixabas e afirmou que o major e o soldado, ambos da Polícia Militar, devem ser afastados das funções durante a investigação do caso. Em entrevista ao vivo ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, ele classificou a cena como "lamentável".

"Quando a gente vê uma imagem como essa, é pedir desculpas à sociedade capixaba pelo ocorrido. É lamentável ver esse tipo de cena protagonizada entre operadores de segurança pública, que deveriam dar um exemplo totalmente diferente. Os trâmites continuam para que os envolvidos respondam sobre a situação" Coronel Alexandre Ramalho - Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social

Ainda durante entrevista à TV Gazeta, Ramalho afirmou que o caso deve ser tratado como um crime comum, apesar de os dois seres policiais militares. Segundo o secretário, foram tomadas medidas no âmbito da Polícia Militar para investigação interna e também na Polícia Civil, que autuou o major por lesão corporal, ameaça, desobediência e desacato a funcionário público.

Major foi afastado das funções

O major da Polícia Militar Marcos Vinicius Mattos Gandini foi afastado das funções operacionais. A informação foi confirmada pela Polícia Militar à reportagem de A Gazeta. A assessoria da PM informou que na tarde de segunda-feira (5), foi assinada portaria de instauração de Inquérito Policial Militar (IPM) visando a apuração dos fatos e individualização de condutas dos militares envolvidos na ocorrência.