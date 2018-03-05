'Não vou deixar ela virar estatística', diz pai de jovem assassinada

O pai de Andrielly, Anderson Pereira dos Santos, pediu Justiça para o caso Crédito: Reprodução/Ari Melo/TV Gazeta

"Eu não quero e não vou deixar que esse caso vire só uma estatística. Com minha filha, não, não vai". O desabafo é de Anderson Pereira dos Santos, pai de Andrielly Mendonça Pereira do Santos, de 20 anos, assassinada com um cabo de carregador de celular.

Your browser does not support the audio element. Comoção em velório de jovem morta assassinada com fio de carregador do celular

Durante o velório da jovem, na manhã desta segunda-feira (05), na capela mortuária do bairro Vila Nova, em Vila Velha, Anderson pediu Justiça para o caso e a prisão do companheiro da filha, Rubens Almeida Dias Júnior, suspeito do assassinato.

O clima de revolta e tristeza marcou o velório. Uma parente de Andrielly afirmou que a filha da jovem chamou pela mãe ao tomar banho logo pela manhã. O avô da criança afirmou que ela estava com marcas roxas pelo corpo. "Olhinho roxo, corpo dolorido. Porque ela presenciou toda a situação da morte da mãe", afirmou Anderson.

O corpo de Andrielly foi enterrado no início da tarde desta segunda no cemitério de Santa Inês, também em Vila Velha.

Corpo foi velado na capela mortuária do bairro Vila Nova Crédito: Reprodução/Ari Melo/TV Gazeta

Com informações da TV Gazeta

MENSAGEM EM CELULAR

As conversas de Rubens com o pai de Andrielly, Anderson Pereira dos Santos, aconteceram ao longo da manhã deste domingo (4), horas depois de a jovem ser encontrada morta. Mesmo abalado, o pai de Andrielly trocou mensagens com Rubens para tentar entender a motivação do crime.

Em um dos trechos da conversa entre os dois, Rubens tentou explicar para Anderson o motivo da briga do casal e afirmou que o desentendimento na residência deles começou quando Andrielly falou sobre um ex-namorado.

Rubens também afirmou que não usou um fio do carregador de celular para apertar o pescoço da vítima (como foi descrito no boletim de ocorrência do crime) e disse ao pai da garota que a agrediu com um "mata-leão" - quando o agressor usa a força dos braços para apertar o pescoço da vítima.

O corpo de Andrielly foi encontrado dentro da casa dela, esgorjado (cortado no pescoço) com um fio de carregador de celular, na madrugada deste domingo (4), no bairro Planalto, em Vila Velha.

VEJA A TROCA DE MENSAGENS ABAIXO

Ele estava mandando mensagem, dizendo que estava arrependido, que quando ele saiu da casa Andrielly ainda estava respirando. Isso é mentira porque no DML constataram que ela foi morta com o fio do carregador do celular no pescoço. Mas ele diz que deu um mata-leão nela. Há muita controvérsia nessa história. Tem que esperar pegar ele para ver o que realmente aconteceu, explicou o pai de Andrielly.

Segundo Anderson, apesar de brigarem algumas vezes, o casal tinha uma relação tranquila, mas tinham consumido bebidas alcoólicas antes do ocorrido. Nas mensagens, Rubens também diz que vai se entregar.

Ele falou que vai se entregar, mas ele já tem um mandado de prisão, por outras situações anteriores envolvendo a ex-mulher dele , explicou Anderson, que relatou que Rubens passou boa parte do mês de fevereiro foragido em Minas Gerais e voltou para o Espírito Santo há pouco mais de uma semana. A denúncia de janeiro aconteceu porque Rubens teria atirado contra a casa da ex-mulher, após ser impedido de ver o filho do casal.

Companheiro é suspeito de matar jovem em Vila Velha Crédito: Reprodução/Acervo Pessoal

DESPEDIDA

A madrasta de Andrielly, Odina dos Santos, disse que a jovem morava com ela desde os 6 anos de idade. Era uma menina carinhosa, religiosa e muito querida por familiares e amigos. Odina contou que, antes de ir para casa na noite deste sábado, Andrielly havia conversado com a madrasta, declarando que gostava dela, o que fez a madrasta sentir como se ela estivesse se despedindo.

Ontem mesmo parecia que ela estava se despedindo de mim. Ela me abraçou e disse que gostava muito de mim e pediu para tirar uma foto. Muito triste, acabou com a família.