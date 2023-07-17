'Não sabiam se era funcionário ou criminoso', diz major da PM sobre disparos

O funcionário de um lava-jato que acabou baleado por engano por um policial militar, em Jardim Camburi, Vitória, segue internado e deve passar por procedimento cirúrgico. Sobre o caso, o major Isaac Rubim, comandante da 12ª Companhia, afirmou que os disparos aconteceram porque os agentes "não sabiam se era funcionário ou criminoso".
"Na hora que os policiais chegaram, deram a ordem para colocar a arma no chão, até então não sabiam se era funcionário ou criminoso, a princípio criminoso, porque estava tendo um roubo e tinha uma pessoa com arma na mão. Determinaram que colocasse a arma no chão, isso não foi respeitado, e ele apontou ainda a arma para outra pessoa, que era o [assaltante] que estava caído e tinha tentado fugir. Então foram feitos os disparos. Esse é o protocolo. Quando uma pessoa está com uma arma na mão, não está apontando na direção de ninguém, nós determinamos que essa pessoa coloque a arma no chão e se entregue; se essa pessoa, nesse caminho, apontar a arma para outra pessoa ou até mesmo para o policial, vai ser efetuado disparo de arma de fogo", disse o major, em entrevista à TV Gazeta.
Entenda o caso
O funcionário de um lava-jato localizado na Rua Odineir de Freitas Castro, em Jardim Camburi, Vitória, foi baleado após um assalto na tarde desta segunda-feira (17). Segundo testemunhas, o homem de 23 anos teria sido ferido por engano por um policial militar ao ser confundido com um criminoso.
O repórter João Brito, da TV Gazeta, esteve no local. Testemunhas contaram que, por volta das 14h, três homens com uma espingarda de fabricação caseira e uma arma de brinquedo [ geralmente utilizada em esportes de airsoft ] chegaram ao estabelecimento anunciando o assalto. Os 10 funcionários foram rendidos e colocados nos fundos do imóvel. Quando os criminosos ainda estavam rendendo as vítimas, uma viatura da Polícia Militar chegou. Naquele momento, um dos assaltantes teria tentado escapar pelo telhado e deixou a arma cair.
Segundo relatos de testemunhas à reportagem da TV Gazeta, um funcionário pegou a arma do chão para tentar atirar contra o assaltante. Foi aí que um policial entrou, viu o trabalhador armado e disparou duas vezes contra ele. A vítima foi socorrida para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE). Não há informações sobre o estado de saúde.
Dois assaltantes, de 22 e 18 anos, foram presos e um adolescente de 16 anos — que participou da ação — foi apreendido. O mais velho, que tentou fugir pelo telhado, caiu e se machucou; por isso precisou ser levado ao hospital antes de ir para a delegacia. Os nomes não foram divulgados.
O major Isaac, da Polícia Militar, conversou com a TV Gazeta e afirmou que os três já tinham passagens pela polícia. Segundo ele, o de 22 anos foi preso no ano passado também em Jardim Camburi por roubo, tendo recebido alvará de soltura no início deste ano. Já o de 18 anos por tráfico de drogas. O adolescente também tem histórico de ato infracional análogo ao tráfico de entorpecentes.
No vídeo (confira acima) gravado por um morador, um policial aparece chutando um dos assaltantes. Segundo o major, qualquer excesso na conduta dos policiais será investigado. "Qualquer ação policial, mesmo que legítima, mas que resulte em vítima, essa ação é averiguada, investigada."
A Polícia Civil informou que o adolescente foi autuado em flagrante por ato infracional análogo ao crime de tentativa de roubo qualificado e encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).
Já os outros dois suspeitos, de 18 e 22 anos, foram autuados em flagrante por tentativa de roubo qualificado e corrupção de menor. Eles foram encaminhados para o Centro de Triagem de Viana (CTV).
Atualização
18/07/2023 - 3:40
A reportagem foi atualizada com nota da Polícia Civil informando sobre as autuações dos três detidos.