Namorados são assaltados em Vila Velha e jovem acaba esfaqueado

Um jovem foi esfaqueado enquanto estava com a namorada no banco da praça de Cocal, em Vila Velha, na noite deste domingo (27). Segundo informações repassadas à Polícia Militar, os dois estavam sentados, por volta das 23 horas, quando foram surpreendidos por um indivíduo armado com faca, em uma bicicleta. O casal teve os celulares roubados, e o jovem, de 21 anos, acabou esfaqueado.
A vítima foi encaminhada ao Hospital Santa Mônica, também em Vila Velha. À reportagem, o pai do jovem informou que o filho teve um corte de aproximadamente quatro centímetros na altura da cintura, mas que já havia recebido alto e estava em casa.
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação do Departamento Especializado de Investigação Criminal (Deic) e, até a manhã desta segunda-feira (28), nenhum suspeito foi detido.