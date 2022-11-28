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Cocal

Namorados são assaltados em Vila Velha e jovem acaba esfaqueado

Segundo as vítimas, suspeito chegou em uma bicicleta. Casal teve os aparelhos celulares roubados
Reinaldo Fonseca

Reinaldo Fonseca

Publicado em 

28 nov 2022 às 12:22

Publicado em 28 de Novembro de 2022 às 12:22

Um jovem foi esfaqueado enquanto estava com a namorada no banco da praça de Cocal, em Vila Velha, na noite deste domingo (27). Segundo informações repassadas à Polícia Militar, os dois estavam sentados, por volta das 23 horas, quando foram surpreendidos por um indivíduo armado com faca, em uma bicicleta. O casal teve os celulares roubados, e o jovem, de 21 anos, acabou esfaqueado.
A vítima foi encaminhada ao Hospital Santa Mônica, também em Vila Velha. À reportagem, o pai do jovem informou que o filho teve um corte de aproximadamente quatro centímetros na altura da cintura, mas que já havia recebido alto e estava em casa.
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação do Departamento Especializado de Investigação Criminal (Deic) e, até a manhã desta segunda-feira (28), nenhum suspeito foi detido.

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