Mulheres são presas após receberem maconha pelos Correios no ES

Duas mulheres foram presas depois de serem flagradas pela Polícia Federal recebendo pacotes de maconha pelos Correios. A de 42 anos foi detida no último sábado (16), no bairro Marcílio de Noronha, em Viana. Já a de 35 anos foi detida na manhã desta segunda-feira (18), em Itacibá, Cariacica.
De acordo com a PF, a desconfiança sobre as encomendas partiu da área de segurança dos Correios, que acionou a corporação, sinalizando que havia indicativo de material irregular em pacotes que seriam entregues no sábado (16), em Viana, e nesta segunda-feira (18), em Cariacica.
A partir do aviso, os policiais acompanharam quando as suspeitas abriram os pacotes dentro das agências e constataram o crime. A mulher de 42 anos havia recebido 5 kg de maconha, enquanto a de 35 anos foi flagrada com 3,5 kg do mesmo tipo de droga.
PF prende duas mulheres que receberam maconha pelos Correios
Conforme divulgado pela PF, elas não quiseram prestar qualquer declaração aos agentes federais. Após a apreensão, a corporação continuará investigando o caso para descobrir quem estava vendendo o entorpecente e para onde ele seria distribuído no Espírito Santo.
Ambas foram levadas para o presídio e vão responder por tráfico interestadual de drogas, com pena que pode variar de cinco a 15 anos de prisão. O nome das mulheres não foi divulgado.