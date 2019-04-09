Mulher tenta matar marido com facada no pescoço em Mucurici

Vítima foi encaminhada para o Hospital Roberto Silvares Crédito: Divulgação

Uma briga de casal quase acabou em tragédia em Mucurici , na região Norte do Estado. Uma mulher de 37 anos esfaqueou o marido de 49 anos no pescoço no bairro Boa Vista, na tarde deste sábado (06). A suspeita foi presa em flagrante.

Segundo a Polícia Militar, a vítima ficou bastante ferida e foi levada ao Hospital de Mucurici. No local, o homem contou aos policiais que foi esfaqueado pela esposa após uma briga. Devido à gravidade do ferimento, ele foi transferido para o Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus.

Os militares realizaram buscas em Mucurici e encontraram a acusada caminhando pelas ruas do bairro Alto Bonito. Durante a abordagem, ela confessou o crime e disse que tentou matar o marido após uma discussão. De acordo com a PM, o casal é conhecido por se envolver em outras brigas.

A suspeita foi detida pelos policiais e conduzida à 18ª Delegacia Regional de São Mateus. A Polícia Civil informou que ela foi autuada em flagrante por tentativa de homicídio e foi encaminhada para o presídio.