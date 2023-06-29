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Com mordida

Mulher tem parte de orelha arrancada durante confusão na Serra

Motivo da briga, segundo a própria vítima, teria sido ciúmes; ocorrência foi registrada como lesão corporal e ocorreu nesta quarta-feira (28)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jun 2023 às 17:20

Publicado em 29 de Junho de 2023 às 17:20

Mulher tem parte de orelha arrancada durante confusão na Serra
Mulher tem parte de orelha arrancada durante confusão na Serra Crédito: Leitor | A Gazeta
Uma comerciante teve parte da orelha arrancada durante uma confusão no bairro Parque Residencial Mestre Álvaro, na Serra, na tarde da última quarta-feira (28). A briga aconteceu entre duas mulheres, e o motivo seria ciúmes.
Segundo a Polícia Militar, uma mulher ligou para o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes/190) e relatou que havia se desentendido com um homem no comércio dela. Ele teria saído do estabelecimento dizendo que iria chamar a esposa para ir ao local. 
Em seguida, ainda de acordo com a PM, a esposa teria chegado acompanhada pela filha, e agrediu a comerciante. No local, a vítima afirmou que foi agredida por duas mulheres com uma mordida na orelha esquerda.
"Segundo a mulher, o motivo da agressão seria ciúmes. Ela foi socorrida pela PM para o Hospital Estadual Jayme dos Santos Neves", completou a corporação. 
Em nota, a Polícia Civil informou que "a ocorrência foi registrada como lesão corporal, crime que depende da manifestação por parte da vítima, para que haja investigação. A Polícia Civil orienta que a vítima registre a ocorrência, podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia Online". 

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