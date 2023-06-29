Mulher tem parte de orelha arrancada durante confusão na Serra

Uma comerciante teve parte da orelha arrancada durante uma confusão no bairro Parque Residencial Mestre Álvaro, na Serra, na tarde da última quarta-feira (28). A briga aconteceu entre duas mulheres, e o motivo seria ciúmes.
Segundo a Polícia Militar, uma mulher ligou para o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes/190) e relatou que havia se desentendido com um homem no comércio dela. Ele teria saído do estabelecimento dizendo que iria chamar a esposa para ir ao local.
Em seguida, ainda de acordo com a PM, a esposa teria chegado acompanhada pela filha, e agrediu a comerciante. No local, a vítima afirmou que foi agredida por duas mulheres com uma mordida na orelha esquerda.
"Segundo a mulher, o motivo da agressão seria ciúmes. Ela foi socorrida pela PM para o Hospital Estadual Jayme dos Santos Neves", completou a corporação.
Em nota, a Polícia Civil informou que "a ocorrência foi registrada como lesão corporal, crime que depende da manifestação por parte da vítima, para que haja investigação. A Polícia Civil orienta que a vítima registre a ocorrência, podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia Online".