Mulher seminua é encontrada morta a tiros em casa abandonada na Serra

Uma mulher com idade entre 50 e 60 anos foi encontrada morta com três tiros em uma casa abandonada na Rua Quetzal, no bairro Novo Horizonte, na, na noite desta segunda-feira (13). Segundo informações da polícia, a mulher vestia apenas blusa e calcinha e o corpo foi localizado por moradores da região.

Moradores contam que, por volta das 22h desta segunda-feira, ouviram cerca de cinco disparos e, pouco tempo depois, o corpo da mulher foi encontrado dentro de uma casa que foi abandonada durante a construção. A vítima foi atingida por três tiros, um no rosto e um em cada braço.

A mulher ainda não foi identificada, mas aparenta ter entre 50 e 60 anos. Ela era conhecida pela região por ficar geralmente na praça do bairro fumando. Os moradores acreditam que ela tinha algum tipo de problema mental e contaram à reportagem que a última vez que a viram, pouco antes de ser morta, a mulher estava acompanhada de um adolescente e os dois caminhavam em direção à rua em que o corpo foi encontrado.