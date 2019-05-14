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Novo Horizonte

Mulher seminua é encontrada morta a tiros em casa abandonada na Serra

O corpo da vítima, que ainda não foi identificada, foi encontrado por moradores após ouvirem disparos na região. A mulher era conhecida pelos moradores, que a viram antes do crime em companhia de um adolescente

Publicado em 

14 mai 2019 às 13:03

Publicado em 14 de Maio de 2019 às 13:03

Mulher é encontrada morta com três tiros dentro de uma casa abandonada no bairro Novo Horizonte, na Serra Crédito: Marcelo Prest
Uma mulher com idade entre 50 e 60 anos foi encontrada morta com três tiros em uma casa abandonada na Rua Quetzal, no bairro Novo Horizonte, na Serra, na noite desta segunda-feira (13). Segundo informações da polícia, a mulher vestia apenas blusa e calcinha e o corpo foi localizado por moradores da região.
Moradores contam que, por volta das 22h desta segunda-feira, ouviram cerca de cinco disparos e, pouco tempo depois, o corpo da mulher foi encontrado dentro de uma casa que foi abandonada durante a construção. A vítima foi atingida por três tiros, um no rosto e um em cada braço.
A mulher ainda não foi identificada, mas aparenta ter entre 50 e 60 anos. Ela era conhecida pela região por ficar geralmente na praça do bairro fumando. Os moradores acreditam que ela tinha algum tipo de problema mental e contaram à reportagem que a última vez que a viram, pouco antes de ser morta, a mulher estava acompanhada de um adolescente e os dois caminhavam em direção à rua em que o corpo foi encontrado.
O caso agora será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios Contra a Mulher.
Com informações de Mayra Bandeira.

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