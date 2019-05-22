Mulher se recusa a entregar celular e leva 'gravata' de bandido no ES

Cuidadora de idoso sofreu uma tentativa de assalto, mas resistiu e conseguiu ficar o celular Crédito: Bernardo Coutinho

Dois adolescentes, de 15 e 17 anos, foram flagrados por um policial militar de folga, assaltando uma mulher de 55 anos, no bairro Jardim Colorado, em Vila Velha . Era por volta das 17 horas, momento em que a vítima, uma cuidadora de idosos, foi surpreendida e agredida pelos suspeitos. Ela voltava para casa, após o trabalho.

Jardim Colorado, foi rendida pelos ladrões. "Eu atendi uma ligação de um amigo e quando eu ia guardar o celular na bolsa, eles apareceram de moto. O cara desceu e já foi falando comigo: perdeu, perdeu. Entrega o celular’”. A cuidadora contou que seguia a pé para casa e logo após passar pela Praça de, foi rendida pelos ladrões. "Eu atendi uma ligação de um amigo e quando eu ia guardar o celular na bolsa, eles apareceram de moto. O cara desceu e já foi falando comigo: perdeu, perdeu. Entrega o celular’”.

A vítima revela que se recusou a entregar o celular e foi então que o suspeito mais novo a agrediu com uma gravata. Segundo a cuidadora, enquanto a segurava pelo pescoço, o adolescente tentava com a outra mão, tomar o celular dela. Assim que conseguiu pegar o aparelho, o adolescente correu para a moto, para tentar fugir.

PM de folga, que passava pela rua, viu a cena e deu voz de prisão aos criminosos. A prisão dos adolescentes chamou a atenção de moradores e de quem passava pelo bairro na hora. No meio da confusão, um homem teria agredido um dos jovens com um chute na cabeça. O jovem foi socorrido pela Polícia Militar, levado para o hospital e depois para a delegacia. Umde folga, que passava pela rua, viu a cena e deu voz de prisão aos criminosos. A prisão dos adolescentes chamou a atenção de moradores e de quem passava pelo bairro na hora. No meio da confusão, um homem teria agredido um dos jovens com um chute na cabeça. O jovem foi socorrido pela Polícia Militar, levado para o hospital e depois para a delegacia.

A dupla foi encaminhada para a 2ª Delegacia Regional, onde foi autuada por roubo. Após o susto a cuidadora de idosos disse que só reagiu ao assalto porque teve certeza de que os suspeitos não estavam armados.