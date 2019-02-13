Mulher que prometia cura espiritual em troca de dinheiro é presa no ES

16ª Delegacia Regional de Linhares, onde o caso foi registrado Crédito: Loreta Fagionato

Linhares, no Norte do Estado. O companheiro dela, Leandro Sebastião Ristich, de 28 anos, também foi detido suspeito de participação no crime. Uma mulher identificada como Andreia Roberta dos Santos Ristich, de 30 anos, foi presa na manhã desta quarta-feira (13), por suspeita de estelionato e extorsão. O caso foi registrado na Delegacia Regional de, no Norte do Estado. O companheiro dela, Leandro Sebastião Ristich, de 28 anos, também foi detido suspeito de participação no crime.

De acordo com a delegada Suzana Garcia, da Delegacia de Proteção ao Idoso, a mulher se apresentava como “Mãe Andreia” e atuava em Linhares oferecendo trabalhos de cura espiritual. No caso que levou a polícia até a acusada, Andreia cobrou uma quantia de R$ 6 mil em dinheiro para a realização de um trabalho espiritual. Logo em seguida, a detida disse que o mal não foi curado e que o trabalho precisaria ser refeito, o que custaria mais dinheiro.

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Ainda segundo a delegada responsável pelo caso, “mãe Andreia” — como é conhecida a suspeita — se utilizava da crença das vítimas para intimidá-las dizendo que, caso o trabalho não fosse feito, o mal poderia ser ainda pior, e que neste caso poderia resultar até em um câncer.

Esse não é o primeiro caso envolvendo “Mãe Andreia”. De acordo com a polícia, a suspeita atuava em outras cidades capixabas e já fez vítimas em Barra de São Francisco, na região Noroeste, e existe suspeita de que tenha atuado também em Vitória. “É necessário que pessoas que tenham sido vítimas procurem a delegacia para denunciar e assim colaborar com o trabalho da polícia”, reforça a delegada Suzana Garcia.