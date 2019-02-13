Uma mulher identificada como Andreia Roberta dos Santos Ristich, de 30 anos, foi presa na manhã desta quarta-feira (13), por suspeita de estelionato e extorsão. O caso foi registrado na Delegacia Regional de Linhares, no Norte do Estado. O companheiro dela, Leandro Sebastião Ristich, de 28 anos, também foi detido suspeito de participação no crime.
De acordo com a delegada Suzana Garcia, da Delegacia de Proteção ao Idoso, a mulher se apresentava como “Mãe Andreia” e atuava em Linhares oferecendo trabalhos de cura espiritual. No caso que levou a polícia até a acusada, Andreia cobrou uma quantia de R$ 6 mil em dinheiro para a realização de um trabalho espiritual. Logo em seguida, a detida disse que o mal não foi curado e que o trabalho precisaria ser refeito, o que custaria mais dinheiro.
Mulher que prometia cura espiritual em troca de dinheiro é presa no ES
Ainda segundo a delegada responsável pelo caso, “mãe Andreia” — como é conhecida a suspeita — se utilizava da crença das vítimas para intimidá-las dizendo que, caso o trabalho não fosse feito, o mal poderia ser ainda pior, e que neste caso poderia resultar até em um câncer.
Esse não é o primeiro caso envolvendo “Mãe Andreia”. De acordo com a polícia, a suspeita atuava em outras cidades capixabas e já fez vítimas em Barra de São Francisco, na região Noroeste, e existe suspeita de que tenha atuado também em Vitória. “É necessário que pessoas que tenham sido vítimas procurem a delegacia para denunciar e assim colaborar com o trabalho da polícia”, reforça a delegada Suzana Garcia.
Andreia e Leandro foram presos e levados para a Delegacia Regional do município, onde foram ouvidos. A Justiça já decretou a prisão temporária dos dois. Eles serão transferidos para presídios de Linhares e Colatina onde permanecerão à disposição da Justiça. Além disso, também foi solicitado o bloqueio de valores existentes nas contas bancárias em nome dos dois para futuros ressarcimentos.