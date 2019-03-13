Mulher que deu vassourada em agressor revela como salvou aluna na Ufes

A jovem que salvou uma universitária na manhã desta terça-feira (12), em Vitória, ao dar uma vassourada na cabeça do agressor da vítima, contou à reportagem como o crime ocorreu. Ela, que tem 25 anos e trabalha como auxiliar de limpeza na Universidade Federal do Espírito Santo, revela o momento em que encontrou a estudante de Arquitetura sendo esganada por um aluno do curso de Física, no campus de Goiabeiras.

A ENTREVISTA

Pelo amor de Deus, me ajuda! Por favor, me ajuda! Gritos da vítima

Como tudo começou?

Eram 6h30 quando eu passei pelo refeitório da universidade, que está abandonado. Eu o avistei (o agressor) sentado e, quando passei, ele ficou me encarando.

Você temeu ser uma vítima?

Sim. Eu tive muito medo porque ele me encarou, mas eu continuei firme e percebi que ele estava observando o local que eu estava indo. Quando cheguei do outro lado da rampa, avisei uma funcionária que tinha um homem suspeito no refeitório e pedi que ela não fosse para o lado de lá, mas ela não me ouviu e foi. Com medo de que acontecesse algo com ela, fui atrás para saber se ele faria alguma coisa.

Ele chegou a fazer alguma coisa com essa funcionária?

Não. Mas por ter ido atrás dela (funcionária), eu vi que ele (agressor) havia saído de uma das salas onde os alunos têm o costume de se reunir. Neste momento, ele deu a volta no refeitório e atacou a menina (vítima) pelas costas.

Como foi o momento da agressão?

Ele chegou por trás dela (vítima), a levantou de onde estava sentada e já começou a puxar e tentar enforcar a moça que gritava: "Pelo amor de Deus, me ajuda. Por favor, me ajuda.

O que você fez?

Eu não pensei muito, sabia que precisava ajudar e não a deixaria ali. Foi então que bati nele com o cabo da vassoura que estava comigo. Bati nas costas com intenção de fazer ele parar com toda aquela agressão, mas foi em vão, ele não parava. Vendo a moça naquela situação, eu saí correndo. Ela acabou pensando que eu fosse embora, e gritou: "Volta, volta, pelo amor de Deus, não me deixe aqui sozinha". Mas eu disse que buscaria ajuda. Vi um aluno que estava chegado e gritei por socorro.

Volta, volta, pelo amor de Deus, não me deixe aqui sozinha!

O aluno atendeu ao pedido de socorro?

Sim. Ele veio correndo e começou a dar vários socos na cabeça e nas costas do agressor. Depois de muitos socos e empurrões, finalmente ele soltou um pouco a moça que conseguiu correr.

As agressões pararam neste momento?

Não. Apesar de ter conseguido correr dele, ele foi atrás dela e conseguiu pegá-la pelo pescoço de novo. Mas eu já estava ligando para o meu encarregado e avisei o que estava acontecendo. Em seguida, um segurança chegou armado e o agressor finalmente largou a moça e se sentou no chão até a chegada da polícia.

O agressor ameaçou vocês?

Não. Isso me assustou. Ele ficou durante todo o tempo sério e muito calado, não disse uma só palavra. Ele estava focado apenas em apertar o pescoço da moça.

Como foi para você vivenciar tudo isso?

Horrível. Não consigo pensar em outra palavra que não seja horrível.

O que vocês fizeram depois de conseguir livrar a vítima do agressor?

Eu levei a moça para a enfermaria. Eu precisava cuidar dela, saber se ela ficaria bem.

Agora estou muito feliz vendo que a moça está bem e fora de perigo. Agradeço a Deus pelo livramento que nós tivemos Jovem que deu vassourada em agressor e buscou por ajuda

UNIVERSITÁRIO FOI AUTUADO E PRESO

Crédito: Divulgação