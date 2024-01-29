Mulher pula de carro para fugir de agressões do marido em Marataízes

Uma mulher pulou de um carro após ser agredida e ameaçada pelo marido na noite desse domingo (28), em Marataízes , no Sul do Estado. De acordo com a Guarda Municipal, que atendeu a ocorrência, a vítima pediu socorro próximo à base da corporação, após levar socos e ser pisada pelo suspeito. O homem de 40 anos, que confirmou as agressões, chegou a ser encaminhado à delegacia, mas foi ouvido e liberado. Ele não teve a identidade informada.

Os guardas informaram que, após ouvirem uma buzina alta e gritos de socorro vindos da rua, foram até a vítima, que relatou ter sido agredida fisicamente pelo marido, após uma discussão.

De acordo com a corporação, a mulher relatou que o marido chegou a acelerar o carro em alta velocidade, momento em que ela conseguiu desligar o veículo automaticamente e o agressor ameaçou matá-la, cortar a cabeça dela e pendurá-la.

Ao perceber a proximidade da base da Guarda Municipal de Marataízes, a vítima começou a pedir socorro, momento em que o marido passou a agredi-la com socos, além de jogá-la no chão e pisar na vítima.