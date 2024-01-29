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Sul do ES

Mulher pula de carro para fugir de agressões do marido em Marataízes

Homem chegou a ser levado para a delegacia nesse domingo (28), mas foi ouvido e liberado porque a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

29 jan 2024 às 20:15

Publicado em 29 de Janeiro de 2024 às 20:15

Uma mulher pulou de um carro após ser agredida e ameaçada pelo marido na noite desse domingo (28), em Marataízes, no Sul do Estado. De acordo com a Guarda Municipal, que atendeu a ocorrência, a vítima pediu socorro próximo à base da corporação, após levar socos e ser pisada pelo suspeito. O homem de 40 anos, que confirmou as agressões, chegou a ser encaminhado à delegacia, mas foi ouvido e liberado. Ele não teve a identidade informada.
Os guardas informaram que, após ouvirem uma buzina alta e gritos de socorro vindos da rua, foram até a vítima, que relatou ter sido agredida fisicamente pelo marido, após uma discussão.
De acordo com a corporação, a mulher relatou que o marido chegou a acelerar o carro em alta velocidade, momento em que ela conseguiu desligar o veículo automaticamente e o agressor ameaçou matá-la, cortar a cabeça dela e pendurá-la.
Ao perceber a proximidade da base da Guarda Municipal de Marataízes, a vítima começou a pedir socorro, momento em que o marido passou a agredi-la com socos, além de jogá-la no chão e pisar na vítima.
O suspeito, que confirmou as agressões, foi conduzido à Delegacia de Itapemirim, porém, de acordo com a Polícia Civil, foi ouvido e liberado, porque a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento. A mulher, de 34 anos, solicitou a Medida Protetiva de Urgência (MPU) em desfavor do indivíduo e o caso seguirá sob investigação.

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