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Cárcere privado

Mulher penhora carro por droga, não paga dívida e é mantida refém na Serra

A vítima contou a polícia que penhorou o carro por 200 reais em troca de drogas. Por não conseguir pagar a dívida, foi agredida e mantida em cárcere privado

Publicado em 

27 jul 2019 às 23:44

Publicado em 27 de Julho de 2019 às 23:44

3ª Delegacia Regional da Serra Crédito: Elis Carvalho
Depois de penhorar o carro por R$ 200 em troca de drogas, uma mulher de 36 anos não conseguiu pagar a dívida e foi mantida três dias em cárcere privado por um homem em Jardim Limoeiro, na Serra
De acordo com informações da Polícia Militar, a mãe da vítima acionou a polícia na manhã deste sábado (27) para informar que a filha estava desaparecida desde a última quinta-feira (25). Ela estaria em um Gol, de cor branca, e feita refém por bandidos que estavam pedindo R$ 2.500 para libertá-la. 
Em patrulhamento no bairro Jardim Limoeiro, a polícia encontrou o veículo da vítima estacionado. Dentro do carro estava um jovem de 19 anos. Segundo a polícia, ao ser questionado sobre o carro, o homem informou que pertencia a uma mulher que estava em uma kitnet próximo ao local. 
Ao chegar na kitnet, a polícia encontrou a mulher, que disse que era usuária de drogas e que tinha penhorado o carro pelo valor de R$ 200 em drogas. Como não tinha conseguido pagar a dívida, ela foi agredida e mantida em cárcere privado desde a última quinta-feira. Ela ainda comentou que o homem tentou extorquir a família dela pedindo R$ 2.500 para libertá-la.
A vítima, junto com o suspeito de mantê-la refém, foram encaminhadas à Delegacia Regional da Serra, onde prestam depoimento. Os nomes não estão sendo divulgados porque a ocorrência ainda não foi encerrada.

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