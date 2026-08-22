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Investigação

Mulher achada morta em geladeira estava sentada e em saco plástico; caso foi no Norte do ES

Em nota, PM confirma que vítima morava no imóvel em Montanha com o companheiro, ainda localizado pelas autoridades

Publicado em 22 de Agosto de 2026 às 13:11

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

22 ago 2026 às 13:11
Benedita de Jesus Rodrigues, de 59 anos, foi encontrada morta em saco plástico e sentada dentro de geladeira
Benedita de Jesus Rodrigues, de 59 anos, foi encontrada morta em saco plástico e sentada dentro de geladeira Acervo pessoal

A vítima encontrada morta em uma geladeira, em Montanha, Norte do Espírito Santo, foi identificada como Benedita de Jesus Rodrigues, de 59 anos. O corpo, achado pelo proprietário do imóvel, na sexta-feira (21), estava num saco plástico, sentado dentro do eletrodoméstico e já apresentava sinais de decomposição 


O suspeito de matar a mulher ainda não foi localizado pelas autoridades. O crime aconteceu em uma residência no Centro do município. Segundo a Polícia Militar, Benedita apresentava perfurações de arma branca em diversas partes do corpo.


A mulher e o marido tinham alugado o apartamento onde aconteceu o assassinato. O locatário informou a PM que não via a mulher desde o último sábado (15), e o seu companheiro, desde terça-feira (18). 


Suspeitando que poderia ter acontecido algo, o proprietário do imóvel arrombou a porta e achou o cadáver da inquilina dentro do eletrodoméstico. No boletim de registro policial, consta que o casal seria de Nanuque, em Minas Gerais. As autoridades não tinham informações sobre o paradeiro do marido até amanhã deste sábado (22) 


O corpo da mulher foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Colatina. De acordo com a Polícia Civil, o caso está sob investigação da Delegacia de Polícia de Montanha e mais detalhes do crime não serão disponibilizados para não atrapalhar o andamento das apurações.

A PC reforça que informações sobre a morte ou sobre o envolvido podem ser fornecidas pelo Disque-Denúncia no número telefônico 181, pelo site é www.disquedenuncia181.es.gov.br; ou pelo WhatsApp (27 99253-8181). Em todos os canais, o anonimato é garantido para preservar a segurança do informante.

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