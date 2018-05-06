Mulher morre em acidente na BR 259, em Baixo Guandu

Mulher morre em acidente em Baixo Guandu Crédito: Internauta

Uma mulher de 34 anos morreu, na madrugada deste domingo (06), em um acidente na BR 259, em Baixo Guandu. Liliane Karla Donadoni estava na garupa de uma moto quando o piloto, um jovem de 26 anos, perdeu o controle e saiu da pista. Ela morreu no local. O condutor ficou ferido e foi socorrido.

De acordo com o boletim de ocorrências, as vítimas seguiam de Baixo Guandu para Aimorés (MG). O piloto e Liliane caíram em um a área de mata ao lado da rodovia e só foram encontrados pela manhã.