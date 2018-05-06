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Morte nas estradas

Mulher morre em acidente na BR 259, em Baixo Guandu

Liliane Donadoni estava na garupa de uma moto quando o piloto perdeu o controle do veículo, saindo da pista

Publicado em 06 de Maio de 2018 às 19:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mai 2018 às 19:23
Mulher morre em acidente em Baixo Guandu Crédito: Internauta
Uma mulher de 34 anos morreu, na madrugada deste domingo (06), em um acidente na BR 259, em Baixo Guandu. Liliane Karla Donadoni estava na garupa de uma moto quando o piloto, um jovem de 26 anos, perdeu o controle e saiu da pista. Ela morreu no local. O condutor ficou ferido e foi socorrido.
De acordo com o boletim de ocorrências, as vítimas seguiam de Baixo Guandu para Aimorés (MG). O piloto e Liliane caíram em um a área de mata ao lado da rodovia e só foram encontrados pela manhã.
Segundo informações da Polícia Militar, Liliane teve a morte constatada no local. Já o jovem foi socorrido de ambulância e levado a um pronto-socorro da região. O acidente aconteceu perto de uma casa de shows, nas proximidades da divisa com Minas Gerais.

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