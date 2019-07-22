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Violência

Mulher mata animais de estimação a tiros em Itapemirim, sul do ES

Mulher assinou um termo circunstanciado por crime ambiental continuado. A arma utilizada no crime estava regular e foi apreendida

Publicado em 

21 jul 2019 às 21:37

Publicado em 21 de Julho de 2019 às 21:37

Uma mulher foi levada para a delegacia depois de matar a tiros os cães e um pássaro em
Itapemirim
, Litoral Sul do Estado. O caso aconteceu na noite deste sábado (20). Após ser ouvida, a mulher foi liberada.
Segundo a Polícia Civil, três cachorros e um pássaro foram mortos a tiros na residência da mulher. Ela foi denunciada e levada a delegacia de plantão na regional, em Itapemirim.
Em nota, a polícia informou que mulher assinou um termo circunstanciado por crime ambiental continuado. A arma utilizada no crime estava regular e foi apreendida, junto com as munições e encaminhada para exame de balística. Uma perícia foi realizada no local do fato neste domingo (21).
De acordo com as informações a mulher pretendia atentar contra a própria vida e, como não teria alguém para cuidar dos animais que ela tanto gostava, atirou neles.
Não há informações se a mulher foi encaminhada para algum serviço de apoio psicológico.

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