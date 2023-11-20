Mulher incendeia carro do companheiro durante briga em Cariacica

Uma mulher de 26 anos foi levada para a delegacia após atear fogo no carro do companheiro dela, um homem de 64 anos, na tarde de domingo (19). O caso aconteceu no bairro Campina Grande, em Cariacica.
Conforme o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, a mulher contou aos policiais que discutiu com o companheiro e, durante a briga, o homem teria dado um empurrão nela. Ela disse que, depois disso, pegou um isqueiro, foi até o veículo (um Fiat Pálio branco) e ateou fogo no estofado do automóvel.
As chamas se espalharam por todo o carro, que foi completamente incendiado. Quando os policiais chegaram, o dono do veículo não estava mais no local. A mulher foi levada para a Delegacia Regional de Cariacica.
Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que "foi acionado para ocorrência de incêndio em veículo, em Campina Grande. Uma equipe foi encaminhada e realizou o combate, extinguindo as chamas. Não houve feridos".
A Polícia Civil disse que "a suspeita foi autuada em flagrante por dano ao patrimônio e encaminhada para o Centro de Triagem de Viana (CTV)".