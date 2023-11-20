Mulher incendeia carro do companheiro durante briga em Cariacica

Conforme o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, a mulher contou aos policiais que discutiu com o companheiro e, durante a briga, o homem teria dado um empurrão nela. Ela disse que, depois disso, pegou um isqueiro, foi até o veículo (um Fiat Pálio branco) e ateou fogo no estofado do automóvel.