Mulher grávida é socorrida após ter barriga perfurada pelo marido em Guaçuí

Uma mulher grávida, de 26 anos, foi socorrida ao hospital após ter a barriga perfurada pelo marido em Guaçuí , no Sul do Estado, na noite dessa quinta-feira (16). De acordo com a Polícia Militar, a mulher foi esfaqueada pelo homem, após uma briga. Policiais ainda fazem buscas pelo homem, que fugiu do local.

A ocorrência foi no bairro São Miguel, por volta das 20h25. Policiais informaram que, no local, se depararam com a vítima consciente, porém sangrando muito, com a barriga cortada e segurando uma parte do feto com uma das mãos. A jovem relatou que o homem, de 24 anos, teria a esfaqueado e depois fugiu em sentido a um pasto que fica próximo à sua residência, não sendo mais visto.

A mulher não relatou o motivo do crime, mas, conforme os policiais, a vítima já foi atendida inúmeras vezes no âmbito da lei 11.340/2006, a Lei Maria Da Penha, sendo as últimas no mês de junho e julho. Os militares prestaram socorro à vítima, que foi encaminhada para ao pronto-socorro local de Guaçuí, onde foi deslocada para o setor de emergência. Viaturas fizeram patrulhamento na região, em busca do suspeito, que não foi encontrado.

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Guaçuí e diligências foram realizadas, mas até o momento nenhum suspeito foi detido. A corporação ressalta que Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações.