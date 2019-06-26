Violência

Mulher grávida é estuprada na frente da filha em Aracruz

Vítima passeava com a filha na localidade de Praia do Sauê quando foi abordada pelo criminoso. Com uma faca, o suspeito ameaçou as duas, mandou que entrassem em um carro e as levou para uma casa. No local, ele estuprou a gestante

Publicado em 26 de Junho de 2019 às 14:32

Caso é investigado pela Delegacia de Aracruz Crédito: Divulgação | Polícia Civil | Arquivo
Uma jovem de 22 anos, grávida, foi estuprada na frente da filha, em Aracruz, região Norte do Estado, na noite desta segunda-feira (24). O crime chocou os moradores da localidade de Praia do Sauê, onde a vítima foi abordada pelo criminoso.
De acordo com a Polícia Militar, a gestante esteve no Batalhão e contou que andava com a filha, que não teve a idade informada, próximo à praça do bairro quando foi surpreendida pelo suspeito. De dentro de um veículo, ele ameaçou a mulher com uma faca e mandou que ela e a menina entrassem no carro.
O acusado levou as vítimas para uma casa. No local, ele estuprou a grávida. Após o crime, o homem abandonou a mulher e a filha dela em um local ermo e fugiu. Ela pediu ajuda a populares e conseguiu ir para a casa de sua família. Ainda segundo a PM, buscas foram feitas na região, mas o criminoso não foi localizado.
POLÍCIA CIVIL
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Aracruz. A vítima registrou o boletim de ocorrência nesta terça-feira (25) e já foi encaminhada para exames periciais no Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.
INDIGNAÇÃO
Uma moradora da Praia do Sauê, que pediu para não ser identificada, disse que a população está indignada com o crime e convocou uma assembleia, que vai acontecer na quadra de esportes de esportes da localidade, às 19 horas desta quarta-feira (26). “A gente pensa até em fechar a rodovia só para chamar a atenção das autoridades. É um absurdo o que aconteceu com essa moça e estamos assustados com um maníaco rondando nosso bairro”, afirmou a moradora.
 

