Mulher é sequestrada na Serra e suspeitos são detidos em baile funk

Suspeitos de sequestrar mulher foram detidos em carro roubado no bairro Jardim Tropical, na Serra Crédito: Oliveira Alves

Uma mulher foi rendida e sequestrada por quatro criminosos na noite deste sábado (29) no bairro Bicanga, na Serra. A vítima foi abandonada sem ferimentos, no bairro Jardim Limoeiro. Três suspeitos do crime foram detidos horas após o ocorrido em um baile funk.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar , a vítima contou que um veículo branco com quatro criminosos fechou o carro dela e a rendeu. Em seguida, três homens entraram no veículo da mulher e passaram a fazer tortura psicológica, como ameaças de morte. Ela disse que foi obrigada pelos suspeitos a desbloquear o celular e fazer transações bancárias via pix.

Segundo a ocorrência da PM, a mulher foi abandonada ainda durante a noite, no bairro Jardim Limoeiro, sem ferimentos.

Veículo recuperado

De acordo com o boletim de ocorrência, três suspeitos de envolvimento no roubo do veículo e sequestro da mulher foram presos por volta de 5h30 deste domingo (30) no bairro Jardim Tropical, em um baile funk clandestino. Com eles, os militares encontraram R$ 817 e um aparelho celular.

Consta no boletim ainda que um dos detidos escondeu R$ 1.897 nas partes íntimas. A quantia foi apreendida e encaminhada para a 3ª Delegacia Regional da Serra, para onde também foram levados os três suspeitos – dois jovens de 18 anos e um de 20.

Após a detenção dos suspeitos, os militares fizeram contato com a mulher sequestrada. Ela reconheceu os responsáveis pelo sequestro por foto. Na manhã deste domingo, ela esteve na delegacia, mas não quis falar com a reportagem.

Questionada sobre o caso, a Polícia Civil informou por meio de nota que o caso seguirá sob investigação. Até a última atualização desse texto, a Polícia Militar informou que não havia encontrado a ocorrência.