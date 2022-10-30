Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime

Mulher é sequestrada na Serra e suspeitos são detidos em baile funk

Quatro sequestradores obrigaram a vítima a desbloquear o celular e fazer transações bancárias e depois a abandonaram no bairro Jardim Limoeiro;  três suspeitos foram detidos horas depois
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2022 às 14:52

Publicado em 30 de Outubro de 2022 às 14:52

Suspeitos de sequestrar mulher foram detidos em carro roubado no bairro Jardim Tropical, na Serra
Suspeitos de sequestrar mulher foram detidos em carro roubado no bairro Jardim Tropical, na Serra Crédito: Oliveira Alves
Uma mulher foi rendida e sequestrada por quatro criminosos na noite deste sábado (29) no bairro Bicanga, na Serra. A vítima foi abandonada sem ferimentos, no bairro Jardim Limoeiro. Três suspeitos do crime foram detidos horas após o ocorrido em um baile funk.
De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a vítima contou que um veículo branco com quatro criminosos fechou o carro dela e a rendeu. Em seguida, três homens entraram no veículo da mulher e passaram a fazer tortura psicológica, como ameaças de morte. Ela disse que foi obrigada pelos suspeitos a desbloquear o celular e fazer transações bancárias via pix.
Segundo a ocorrência da PM, a mulher foi abandonada ainda durante a noite, no bairro Jardim Limoeiro, sem ferimentos.

Veículo recuperado

De acordo com o boletim de ocorrência, três suspeitos de envolvimento no roubo do veículo e sequestro da mulher foram presos por volta de 5h30 deste domingo (30) no bairro Jardim Tropical, em um baile funk clandestino. Com eles, os militares encontraram R$ 817 e um aparelho celular.
Consta no boletim ainda que um dos detidos escondeu R$ 1.897 nas partes íntimas. A quantia foi apreendida e encaminhada para a 3ª Delegacia Regional da Serra, para onde também foram levados os três suspeitos – dois jovens de 18 anos e um de 20.
Após a detenção dos suspeitos, os militares fizeram contato com a mulher sequestrada. Ela reconheceu os responsáveis pelo sequestro por foto. Na manhã deste domingo, ela esteve na delegacia, mas não quis falar com a reportagem.
Questionada sobre o caso, a Polícia Civil informou por meio de nota que o caso seguirá sob investigação. Até a última atualização desse texto, a Polícia Militar informou que não havia encontrado a ocorrência.
*Com informações da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Serra Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida
Imagem Edicase Brasil
A feijoada e outros rituais populares destinados a São Jorge e Ogum no ES
Justiça Juiz TJES sentença
Condenado homem que atropelou duas crianças em rua de pedestre no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados