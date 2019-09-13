Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Mulher é sequestrada em Itapemirim, Sul do ES

Mulher é monitora de van escolar. Segundo testemunhas, suspeito é o ex-namorado da vítima

Publicado em 

13 set 2019 às 13:43

Publicado em 13 de Setembro de 2019 às 13:43

Uma monitora de uma van escolar do município de Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo, foi sequestrada na tarde desta sexta-feira (13) enquanto trabalhava. Segundo a Polícia Civil, a mulher, de 42 anos, continua desaparecida.
O caso aconteceu por volta das 12h, quando a monitora estava na van com o motorista em direção a uma escola municipal do interior da cidade. Na altura da localidade de Santo Amaro, um carro impediu a passagem da van escolar, que parou. Um homem armado, que seria ex-namorado da vítima, a obrigou a entrar no carro.
> Trabalhador rural é assassinado a tiros no interior de Linhares
O motorista da van comunicou o caso imediatamente à polícia, mas, até o momento, nenhum suspeito foi localizado. Os telefones pessoais do suspeito e da monitora, segundo a polícia, estão desligados.
Segundo a Polícia Civil a ocorrência ainda está em andamento. Até o momento, diligências e oitivas de testemunhas estão sendo realizadas com intuito de localizar a monitora. Policiais fizeram buscas na casa do suspeito e de familiares. Na casa do pai do suspeito, em Garrafão, a polícia encontrou um possível carro usado na abordagem do sequestro.
> Vídeo: criança e família escapam ilesas de pistoleiros em rua de Ibatiba
Segundo a Prefeitura de Itapemirim, a mulher atua desde fevereiro deste ano como monitora de transporte escolar, na secretaria de Educação. 
A polícia pede a colaboração da população e qualquer contribuição pode ser feita por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas. O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Itapemirim
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 chás que ajudam a aliviar cólicas e desconfortos menstruais
Imagem de destaque
Maxiane e Jonas chamam atenção em comercial com apelidos dados no BBB 26
CBN Vitória - Juliana Morgado
CBN Vitória ao vivo: confira as principais notícia do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados