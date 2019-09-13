Mulher é sequestrada em Itapemirim, Sul do ES

Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo, foi sequestrada na tarde desta sexta-feira (13) enquanto trabalhava. Segundo a Polícia Civil, a mulher, de 42 anos, continua desaparecida. Uma monitora de uma van escolar do município de, no Litoral Sul do Espírito Santo, foi sequestrada na tarde desta sexta-feira (13) enquanto trabalhava. Segundo a, a mulher, de 42 anos, continua desaparecida.

O caso aconteceu por volta das 12h, quando a monitora estava na van com o motorista em direção a uma escola municipal do interior da cidade. Na altura da localidade de Santo Amaro, um carro impediu a passagem da van escolar, que parou. Um homem armado, que seria ex-namorado da vítima, a obrigou a entrar no carro.

O motorista da van comunicou o caso imediatamente à polícia, mas, até o momento, nenhum suspeito foi localizado. Os telefones pessoais do suspeito e da monitora, segundo a polícia, estão desligados.

Segundo a Polícia Civil a ocorrência ainda está em andamento. Até o momento, diligências e oitivas de testemunhas estão sendo realizadas com intuito de localizar a monitora. Policiais fizeram buscas na casa do suspeito e de familiares. Na casa do pai do suspeito, em Garrafão, a polícia encontrou um possível carro usado na abordagem do sequestro.

Segundo a Prefeitura de Itapemirim, a mulher atua desde fevereiro deste ano como monitora de transporte escolar, na secretaria de Educação.