Mulher é presa por ameaças e maus-tratos ao pai idoso em Cariacica

Rafael Bussato dos Santos e Verônica Bussato foram presos pela polícia Crédito: Oliveira Alves | Montagem

Uma mulher de 45 anos foi presa após ameaçar o pai dela, um idoso de 81 anos, e outros familiares durante uma discussão na tarde de terça-feira (22), no bairro Vila Capixaba, em Cariacica . Após saber da prisão da suspeita, o filho teria ameaçado incendiar a casa onde a família mora e também acabou preso.

A repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, apurou que a briga teria começado após Verônica Bussato exigir R$ 50 da irmã – de acordo com boletim de ocorrência da Polícia Militar, familiares dela disseram que o dinheiro seria para comprar drogas.

Verônica Bussato acabou detida por ameaçar o próprio pai, de 81 anos Crédito: Oliveira Alves

Consta ainda no boletim de ocorrência que a PM foi acionada e, no local, encontraram a suspeita e a irmã discutindo. Aos policiais, a irmã da mulher disse que Verônica é usuária de drogas e que, constantemente, tem pedido dinheiro a família para comprar os entorpecentes.

A irmã de Verônica relatou que, após não entregar o dinheiro que a suspeita estava pedindo, Verônica pegou uma faca e disse que mataria o pai e o restante da família.

Segundo o relatado por familiares aos militares, é comum a suspeita ofender o pai, um homem de 81 anos, o chamando de 'velho nojento' e não deixando o idoso dormir, colocando som alto até de madrugada. A irmã de Verônica disse que as ameaças são comuns após Verônica consumir bebida alcoólica e drogas.

Ainda na residência onde mora os envolvidos, a Polícia Militar encontrou a casa extremamente suja e o idoso com sinais de abandono e maus-tratos.

Durante a ocorrência, os policiais teriam presenciado a suspeita ameaçando o cunhado de morte, enquanto afirmava que o mesmo não teria direito à herança da irmã. Os envolvidos foram encaminhados à Delegacia Regional de Cariacica, onde Verônica foi autuada em flagrante por maus tratos contra idoso, duas vezes por difamação, ameaça e injúria, além de constrangimento ilegal.

Segundo a Polícia Militar , enquanto a família era atendida na delegacia, houve um novo acionamento no mesmo endereço. Ao chegarem na residência novamente, os policiais teriam encontrado Rafael Bussato dos Santos, filho de Verônica, e outro jovem, de 22 anos, tentando incendiar a casa da família em retaliação à prisão da suspeita.

Polícia Civil informou que Rafael, de 21 anos, foi autuado em flagrante por maus tratos contra idoso, difamação, duas vezes ameaça e injúria, além de dano ao patrimônio. Já o suspeito de 22 anos foi ouvido e liberado após a autoridade policial entender que não haviam elementos suficientes para lavrar auto de prisão em flagrante naquele momento.

Prisão preventiva