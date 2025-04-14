Mulher é presa após contratar frete para levar carga saqueada na BR 101 no ES

PRF recupera tecidos roubados de carreta tombada na BR 101 em Iconha Crédito: PRF/ Redes sociais

Segundo a PRF, os rolos de tecidos foram saqueados por populares no km 373 da rodovia federal, em Iconha, por volta das 12h20. Parte do material foi encontrada escondida na vegetação, perto do local do acidente, mas ninguém foi identificado naquele momento.

Já durante a tarde, com apoio da Guarda Municipal de Cachoeiro, uma picape Fiat Strada azul foi monitorado pelas câmeras entrando na cidade com a mercadoria, deixando no bairro IBC, e retornando para a rodovia vazio. A PRF foi informada e conseguiu abordar o veículo na BR 101.

Questionado pela polícia, o motorista contou que recebeu R$ 300 para levar os tecidos até Cachoeiro de Itapemirim. Ele disse que não sabia que o produto foi saqueado e que poderia levar os agentes até onde a carga estava.

No local, uma mulher assumiu a autoria do saque e disse que aconteceu momento em que passava pela rodovia ao lado de familiares, que seguiram viagem para Vitória. Com um grupo, ela afirmou que recolheu 11 rolos de tecido e escondeu na mata, antes de seguir para Piúma, onde contrataram o motorista da Fiat Strada para transportar a mercadoria até a casa de um tio, em Cachoeiro de Itapemirim.