Mulher é presa após contratar frete para levar carga saqueada na BR 101 no ES

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, tecidos roubados de uma carreta que tombou na BR 101, em Iconha, no domingo (13). Os agentes abordaram uma picape que estava transportando a carga saqueada. O motorista do veículo disse que foi contratado por uma mulher para fazer frete e levar o material. A suspeita de 25 anos foi presa pela Polícia Civil.
Segundo a PRF, os rolos de tecidos foram saqueados por populares no km 373 da rodovia federal, em Iconha, por volta das 12h20. Parte do material foi encontrada escondida na vegetação, perto do local do acidente, mas ninguém foi identificado naquele momento.
Já durante a tarde, com apoio da Guarda Municipal de Cachoeiro, uma picape Fiat Strada azul foi monitorado pelas câmeras entrando na cidade com a mercadoria, deixando no bairro IBC, e retornando para a rodovia vazio. A PRF foi informada e conseguiu abordar o veículo na BR 101.
Questionado pela polícia, o motorista contou que recebeu R$ 300 para levar os tecidos até Cachoeiro de Itapemirim. Ele disse que não sabia que o produto foi saqueado e que poderia levar os agentes até onde a carga estava.
No local, uma mulher assumiu a autoria do saque e disse que aconteceu momento em que passava pela rodovia ao lado de familiares, que seguiram viagem para Vitória. Com um grupo, ela afirmou que recolheu 11 rolos de tecido e escondeu na mata, antes de seguir para Piúma, onde contrataram o motorista da Fiat Strada para transportar a mercadoria até a casa de um tio, em Cachoeiro de Itapemirim.
A carga estava na varanda da residência, à vista da equipe. A PRF encaminhou a mulher, o motorista, a carga recuperada e o veículo utilizado no transporte à Delegacia Regional de Cachoeiro. A Polícia Civil disse que a suspeita de 25 anos foi autuada em flagrante por furto e liberada para responder em liberdade, após o recolhimento da fiança arbitrada pela autoridade policial da Central de Teleflagrante.