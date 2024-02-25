Mulher é presa ao tentar entrar com droga em penitenciária de Colatina

Uma jovem de 22 anos foi presa em flagrante no sábado (24) após tentar entrar com drogas escondidas nas partes íntimas na Penitenciária de Segurança Média Masculina de Colatina, no Noroeste do Estado. O material foi encontrado após um revista íntima.
De acordo com a Polícia Militar, o flagrante foi feito pela Polícia Penal durante vistoria na entrada da penitenciária. O aparelho de raio-X teria identificado objeto estranho na região do baixo ventre. A Secretaria da Justiça (Sejus) informou que a mulher foi encaminhada à unidade de saúde do município para a retirada do material apreendido. Com ela, foram encontradas 30 buchas similares à maconha e 10 buchas similares a fumo.
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que a suspeita foi conduzida à Delegacia Regional de Colatina, onde foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e encaminhada ao sistema prisional.