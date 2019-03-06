Estrangulada

Mulher é morta pelo namorado após desfile de carnaval em SP

O corpo de Thaís de Andrade, de 29 anos, foi encontrado pelo pai de Anderson Dornelos Urich, de 25, que fugiu, mas foi preso perto de casa

Publicado em 

05 mar 2019 às 23:31

Publicado em 05 de Março de 2019 às 23:31

Thaís de Andrade, de 29 anos, foi estrangulada e morta pelo namorado, Anderson Dornelos Urich, de 25, Crédito: Reprodução/Redes Sociais
A balconista Thaís de Andrade, de 29 anos, foi estrangulada e morta pelo namorado, Anderson Dornelos Urich, de 25, logo depois que o casal chegou de um desfile de carnaval, na madrugada desta terça-feira, 5, em Borborema, interior de São Paulo. O crime aconteceu na residência do casal, no Jardim Ouro Verde. O rapaz fugiu, mas foi preso perto de casa. O feminicídio chocou a cidade de 15,5 mil habitantes, onde agressor e vítima eram pessoas conhecidas.
Conforme a Polícia Militar, o dois tinham participado do carnaval de rua da cidade quando, por volta das 3h30, deixaram a filha de Thaís, de 14 anos, na residência da avó materna e seguiram para casa. O casal acabou tendo uma discussão e o jovem apertou o pescoço da namorada até estrangular a vítima. Em seguida, ele fugiu a pé. Minutos depois, Anderson ligou para seus pais e disse que tinha feito uma besteira e machucado a namorada.
O pai do jovem foi à casa e, após encontrar Thaís caída, com marcas no pescoço, chamou a polícia. Os policiais ainda acionaram o socorro, mas a mulher estava morta. O corpo da balconista foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Jaboticabal. Os policiais encontraram Anderson no portal de entrada da cidade. Ele só foi informado da morte de Thaís quando estava na delegacia da Polícia Civil de Borborema.
Anderson forneceu material para exames que vão indicar se ele estava sob efeito de álcool ou drogas quando praticou o crime. Conforme a Polícia Civil, não havia registro anterior de brigas entre o casal. O jovem foi indiciado por feminicídio e levado para a cadeia de Ibitinga, cidade da região.
Nesta quarta-feira, 5, ele será apresentado à Justiça para audiência de custódia. Anderson não tinha defensor constituído até a tarde desta terça-feira, 5. O corpo de Thaís estava sendo velado na cidade e ser

