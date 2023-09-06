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Briga por herança

Mulher é morta a facadas pelo próprio sobrinho em Cariacica

A Polícia Militar foi acionada, mas, quando chegou ao local, a vítima já estava morta; o suspeito reagiu à prisão e acabou baleado
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

06 set 2023 às 15:59

Publicado em 06 de Setembro de 2023 às 15:59

Uma mulher foi morta a facadas pelo próprio sobrinho, de 29 anos, na manhã desta quarta-feira (6), no bairro Alto Boa Vista, em Cariacica. De acordo com testemunhas, a discussão seria por causa de herança. A vítima foi identificada como Joana D'arc Conceição da Cruz, de 59 anos.
A Polícia Militar informou que foi acionada para verificar a denúncia de que uma mulher era agredida e que o suspeito estava em posse de uma arma branca (cortante). Joana já estava morta quando os militares chegaram ao local.
Testemunhas contaram que a discussão seria por causa de herança e que o suspeito teria chegado na casa da tia procurando pelo marido dela. Ele a teria agredido e, no momento que Joana caiu no chão, o homem teria desferido os golpes.
Os policiais seguiram em buscas pela região e se depararam com o suspeito. Ele tentou fugir e resistiu à prisão ameaçando os miliares. Segundo a PM, para evitar uma possível agressão, foi efetuado um disparo de arma de fogo que o atingiu. O suspeito foi socorrido ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, onde permanece sob escolta policial.
A Polícia Civil que o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Cariacica, autuado em flagrante por homicídio qualificado cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (feminicídio) e tentativa de homicídio qualificada contra agente de segurança pública no exercício da função . Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV)

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