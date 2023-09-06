Mulher é morta a facadas pelo próprio sobrinho em Cariacica

Uma mulher foi morta a facadas pelo próprio sobrinho, de 29 anos, na manhã desta quarta-feira (6), no bairro Alto Boa Vista, em Cariacica. De acordo com testemunhas, a discussão seria por causa de herança. A vítima foi identificada como Joana D'arc Conceição da Cruz, de 59 anos.

A Polícia Militar informou que foi acionada para verificar a denúncia de que uma mulher era agredida e que o suspeito estava em posse de uma arma branca (cortante). Joana já estava morta quando os militares chegaram ao local.

Testemunhas contaram que a discussão seria por causa de herança e que o suspeito teria chegado na casa da tia procurando pelo marido dela. Ele a teria agredido e, no momento que Joana caiu no chão, o homem teria desferido os golpes.

Os policiais seguiram em buscas pela região e se depararam com o suspeito. Ele tentou fugir e resistiu à prisão ameaçando os miliares. Segundo a PM, para evitar uma possível agressão, foi efetuado um disparo de arma de fogo que o atingiu. O suspeito foi socorrido ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, onde permanece sob escolta policial.