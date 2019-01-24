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Violência

Mulher é morta a facadas em Guaçuí

Agressor e vítima eram conhecidos e teriam discutido no dia anterior; o homem é procurado pela polícia
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

24 jan 2019 às 20:12

Publicado em 24 de Janeiro de 2019 às 20:12

Corpo de Bombeiros chegou a socorrer a vítima até o hospital Crédito: Internauta
Uma mulher morreu após ser esfaqueada nas costas na tarde desta quinta-feira (24), na Rua do Norte, Centro de Guaçuí. Segundo a Polícia Civil, a vítima chegou a ser socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros, mas não resistiu ao ferimento. O homem que agrediu a vítima é procurado pela Polícia Militar.
> Pai que estuprava a filha é preso em Cariacica
Segundo as primeiras informações do delegado de Guaçuí, José Maria Simão, o caso aconteceu por volta das 16h. "A mulher e o homem seriam conhecidos e teriam discutido no dia anterior. Não se trata ainda de um crime de feminicídio", contou. Nesta quinta, ele a perseguiu na rua e a esfaqueou. A mulher teria tentado entrar em uma loja para se proteger, mas foi atingida.
A vítima, que ainda não teve o nome informado pela polícia, morreu após dar entrada na Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí.
> Mãe supera assassinato da filha através da fé em Linhares

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