Mulher é morta a facadas em Guaçuí

Uma mulher morreu após ser esfaqueada nas costas na tarde desta quinta-feira (24), na Rua do Norte, Centro de. Segundo a, a vítima chegou a ser socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros, mas não resistiu ao ferimento. O homem que agrediu a vítima é procurado pela Polícia Militar.

Segundo as primeiras informações do delegado de Guaçuí, José Maria Simão, o caso aconteceu por volta das 16h. "A mulher e o homem seriam conhecidos e teriam discutido no dia anterior. Não se trata ainda de um crime de feminicídio", contou. Nesta quinta, ele a perseguiu na rua e a esfaqueou. A mulher teria tentado entrar em uma loja para se proteger, mas foi atingida.