Mulher é mantida em cárcere privado e agredida pelo ex na frente das filhas em Vila Velha

Parte do cabelo da vítima foi arrancado durante as agressões Crédito: Divulgação | Guarda Municipal

Uma mulher passou por momentos de medo e horror ao ser mantida em cárcere privado e agredida pelo ex-companheiro, de 29 anos, durante toda a segunda-feira (9) no bairro Cristovão Colombo, em Vila Velha . As agressões aconteceram na frente das filhas gêmeas dela, de três anos.

Ela foi salva após o cunhado pedir ajuda a agentes da Guarda Municipal ainda na noite de segunda-feira. A vítima tinha uma medida protetiva contra o ex..

A reportagem da TV Gazeta esteve no local e apurou que a casa onde a vítima foi agredida estava toda revirada e com móveis fora do lugar. Havia ainda pedaços de cabelo dela arrancados pelo suspeito.

Conforme o boletim de ocorrência, uma equipe da guarda realizava patrulhamento preventivo quando um homem se aproximou apresentando sinais de nervosismo e relatou que sua cunhada estava sendo agredida em casa.

A equipe se dirigiu até a residência da mulher e pediu para que o parente chamasse a vítima. Com muita insistência, a mulher abriu a porta. Nesse momento, os agentes perceberam que ela estava muito abalada, chorando e apresentava algumas lesões no pescoço.

Ela contou que estava preocupada, pois dentro do apartamento estavam suas duas filhas gêmeas de três anos.

Ainda segundo o boletim, um dos guardas entrou na residência e encontrou o suspeito atrás da porta da cozinha, somente de cueca e com uma faca na mão. Foi dado ordem de abordagem e, somente após muita insistência, é que o homem se entregou.

Para os guardas, a vítima contou que o suspeito tinha chegando em casa às 5h de segunda-feira, e deu início a uma série de agressões contra a mulher, de forma contínua, inclusive arrancando parte do seu cabelo. A vítima foi levada ao Pronto Atendimento da Glória, no mesmo município, onde recebeu atendimento médico.

Your browser does not support the audio element. Mulher é mantida em cárcere privado e agredida pelo ex na frente das filhas em Vila Velha