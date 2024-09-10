Uma mulher passou por momentos de medo e horror ao ser mantida em cárcere privado e agredida pelo ex-companheiro, de 29 anos, durante toda a segunda-feira (9) no bairro Cristovão Colombo, em Vila Velha. As agressões aconteceram na frente das filhas gêmeas dela, de três anos.
Ela foi salva após o cunhado pedir ajuda a agentes da Guarda Municipal ainda na noite de segunda-feira. A vítima tinha uma medida protetiva contra o ex..
A reportagem da TV Gazeta esteve no local e apurou que a casa onde a vítima foi agredida estava toda revirada e com móveis fora do lugar. Havia ainda pedaços de cabelo dela arrancados pelo suspeito.
Conforme o boletim de ocorrência, uma equipe da guarda realizava patrulhamento preventivo quando um homem se aproximou apresentando sinais de nervosismo e relatou que sua cunhada estava sendo agredida em casa.
A equipe se dirigiu até a residência da mulher e pediu para que o parente chamasse a vítima. Com muita insistência, a mulher abriu a porta. Nesse momento, os agentes perceberam que ela estava muito abalada, chorando e apresentava algumas lesões no pescoço.
Ela contou que estava preocupada, pois dentro do apartamento estavam suas duas filhas gêmeas de três anos.
Ainda segundo o boletim, um dos guardas entrou na residência e encontrou o suspeito atrás da porta da cozinha, somente de cueca e com uma faca na mão. Foi dado ordem de abordagem e, somente após muita insistência, é que o homem se entregou.
Para os guardas, a vítima contou que o suspeito tinha chegando em casa às 5h de segunda-feira, e deu início a uma série de agressões contra a mulher, de forma contínua, inclusive arrancando parte do seu cabelo. A vítima foi levada ao Pronto Atendimento da Glória, no mesmo município, onde recebeu atendimento médico.
Mulher é mantida em cárcere privado e agredida pelo ex na frente das filhas em Vila Velha
A mulher relatou que momentos antes dos agentes chegarem na casa, o suspeito a ameaçou de morte. Ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha. A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por lesão corporal, injúria e ameaça, todos na forma da Lei Maria da Penha, e resistência. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).