Mulher é levada a hospital após levar facada do marido em Castelo

Uma mulher precisou ser socorrida ao hospital após levar facadas do marido, em Castelo, na noite de sexta-feira (7). A mulher foi levada para a Santa Casa de Misericórdia, enquanto o suspeito fugiu e ainda não foi localizado.

A ocorrência foi na região de Pouso Alto. De acordo com a Polícia Militar, militares foram acionados para uma ocorrência de agressão com arma branca no âmbito da Lei Maria da Penha, mas, chegando ao local, a vítima já tinha sido encaminhada ao hospital.

Militares foram ao hospital Santa Casa e constataram a agressão, que teria sido efetuada pelo marido da vítima. Questionada pela reportagem, a Polícia Militar informou que não tinha mais detalhes sobre o crime.