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Agressão contra mulher

Mulher é levada a hospital após levar facada do marido em Castelo

Caso foi registrado na noite de sexta-feira (7) e, até o momento, suspeito não foi encontrado pela polícia

Publicado em 08 de Julho de 2023 às 19:13

Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

08 jul 2023 às 19:13
Uma mulher precisou ser socorrida ao hospital após levar facadas do marido, em Castelo, na noite de sexta-feira (7). A mulher foi levada para a Santa Casa de Misericórdia, enquanto o suspeito fugiu e ainda não foi localizado.
A ocorrência foi na região de Pouso Alto. De acordo com a Polícia Militar, militares foram acionados para uma ocorrência de agressão com arma branca no âmbito da Lei Maria da Penha, mas, chegando ao local, a vítima já tinha sido encaminhada ao hospital.
Militares foram ao hospital Santa Casa e constataram a agressão, que teria sido efetuada pelo marido da vítima. Questionada pela reportagem, a Polícia Militar informou que não tinha mais detalhes sobre o crime.
Já a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Castelo. Segundo a corporação, até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.

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