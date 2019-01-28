Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Mulher é ferida a machadadas após pedir a separação em São Mateus

Vítima descobriu que o marido mantinha um caso extraconjugal e pediu para ir embora com os filhos. O suspeito não aceitou, ameaçou a mulher com uma arma de fogo de fabricação caseira e ainda usou um cabo de machado para feri-la na cabeça

Publicado em 

28 jan 2019 às 15:10

Publicado em 28 de Janeiro de 2019 às 15:10

Caso foi registrado na Delegacia de São Mateus Crédito: Reprodução
Uma mulher de 30 anos foi ameaçada com uma arma de fogo e ainda ferida com golpes de machado na cabeça após pedir a separação ao marido, na tarde deste domingo (27), em São Mateus, região Norte do Estado. Após a agressão, o suspeito fugiu.
De acordo com a Polícia Militar, a vítima contou que descobriu que o companheiro mantinha um caso extraconjugal com outra mulher. Magoada com a situação, ela pediu ao marido que a levasse para Vitória com os filhos, pois não queria mais viver com ele. Indignado com o pedido de separação e por não concordar em viver longe dos filhos, o acusado usou uma arma de fogo de fabricação caseira para ameaçar a mulher. Ele havia consumido bebidas alcoólicas.
Mulher é ferida a machadadas após pedir a separação em São Mateus
> Uma mulher é morta a cada 4 dias no Espírito Santo
Além disso, o companheiro usou o cabo de um machado e desferiu quatro golpes na cabeça da vítima, causando lesões visíveis, segundo a PM. Após agredir a mulher, o suspeito fugiu. Os militares realizaram buscas na região, mas ele não foi encontrado.
A vítima foi levada à 18ª Delegacia Regional de São Mateus para registrar o boletim de ocorrência sobre o caso. A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada da Mulher (Deam) de São Mateus e o acusado não foi detido até o momento.
“Denúncias que auxiliem no trabalho da polícia e contribuam para a identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181es.gov.br. O sigilo e o anonimato são garantidos”, destaca a nota da PC.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

mulher São Mateus
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Conheça a geração que não espera: o novo protagonismo brasileiro
Publicitário e palestrante Luiz Lara
Vem aí a 34ª edição do Recall de Marcas de A Gazeta
Imagem de destaque
Justiça do ES afasta policial civil acusado de vazar dados para o tráfico

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados