Caso foi registrado na Delegacia de São Mateus Crédito: Reprodução

Uma mulher de 30 anos foi ameaçada com uma arma de fogo e ainda ferida com golpes de machado na cabeça após pedir a separação ao marido, na tarde deste domingo (27), em São Mateus , região Norte do Estado. Após a agressão, o suspeito fugiu.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima contou que descobriu que o companheiro mantinha um caso extraconjugal com outra mulher. Magoada com a situação, ela pediu ao marido que a levasse para Vitória com os filhos, pois não queria mais viver com ele. Indignado com o pedido de separação e por não concordar em viver longe dos filhos, o acusado usou uma arma de fogo de fabricação caseira para ameaçar a mulher. Ele havia consumido bebidas alcoólicas.

Your browser does not support the audio element. Mulher é ferida a machadadas após pedir a separação em São Mateus

Além disso, o companheiro usou o cabo de um machado e desferiu quatro golpes na cabeça da vítima, causando lesões visíveis, segundo a PM. Após agredir a mulher, o suspeito fugiu. Os militares realizaram buscas na região, mas ele não foi encontrado.

A vítima foi levada à 18ª Delegacia Regional de São Mateus para registrar o boletim de ocorrência sobre o caso. A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada da Mulher (Deam) de São Mateus e o acusado não foi detido até o momento.