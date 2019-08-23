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Crime em Araçás

Mulher é espancada com pé de cabra pelo ex-namorado em Vila Velha

Segundo a mãe da vítima, o agressor não teria aceitado o fim do relacionamento

Publicado em 23 de Agosto de 2019 às 12:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 ago 2019 às 12:19
Polícia flagra motorista dirigindo em efeito de drogas em Cachoeiro Crédito: Divulgação - Polícia Militar
Uma mulher de 34 anos foi espancada pelo ex-namorado no início da tarde desta sexta-feira (23) no bairro Araçás, em Vila Velha, com um pé de cabra (barra de ferro com pontas).
De acordo com a mãe da vítima, a filha chegava em casa para almoçar, e o agressor já aguardava pela chegada da mulher do lado de fora do imóvel. O crime teria sido cometido por ciúmes.
> Suspeito de atirar contra pai e filha é preso em Vila Velha
Segundo informações da família da vítima, a mulher tinha um relacionamento com o agressor havia dois meses, e eles teriam terminado recentemente. Ela estaria conhecendo outra pessoa e ele não aceitou.
A mãe já estava desconfiada que o suspeito aguardava no local com más intenções, com o objetivo de agredir a mulher.
A reportagem da TV Gazeta, que esteve no local do crime, apurou que a mãe viu a filha sendo gravemente espancada e golpeada na cabeça, nos braços e em outras partes do corpo. Ela também acabou sendo agredida pelo homem.
> Preso na Operação Marias planejava matar ex-mulher e já tinha aberto cova
A vítima teve graves ferimentos na cabeça e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para um hospital particular.
O ex-namorado dela conseguiu fugir de moto, uma Lander/Yamaha vermelha. A Polícia Militar foi acionada e constatou que a mulher foi agredida com três golpes de pé de cabra na cabeça.
Ainda não há informações sobre o estado de saúde dela da vítima. A ocorrência segue em andamento.

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