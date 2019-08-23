Mulher é espancada com pé de cabra pelo ex-namorado em Vila Velha

Polícia flagra motorista dirigindo em efeito de drogas em Cachoeiro Crédito: Divulgação - Polícia Militar

Araçás, em Vila Velha, com um pé de cabra (barra de ferro com pontas). Uma mulher de 34 anos foi espancada pelo ex-namorado no início da tarde desta sexta-feira (23) no bairro, em, com um pé de cabra (barra de ferro com pontas).

crime teria sido cometido por ciúmes. De acordo com a mãe da vítima, a filha chegava em casa para almoçar, e o agressor já aguardava pela chegada da mulher do lado de fora do imóvel. Oteria sido cometido por ciúmes.

Segundo informações da família da vítima, a mulher tinha um relacionamento com o agressor havia dois meses, e eles teriam terminado recentemente. Ela estaria conhecendo outra pessoa e ele não aceitou.

A mãe já estava desconfiada que o suspeito aguardava no local com más intenções, com o objetivo de agredir a mulher.

A reportagem da TV Gazeta, que esteve no local do crime, apurou que a mãe viu a filha sendo gravemente espancada e golpeada na cabeça, nos braços e em outras partes do corpo. Ela também acabou sendo agredida pelo homem.

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para um hospital particular. A vítima teve graves ferimentos na cabeça e foi socorrida peloe encaminhada para um hospital particular.

O ex-namorado dela conseguiu fugir de moto, uma Lander/Yamaha vermelha. A Polícia Militar foi acionada e constatou que a mulher foi agredida com três golpes de pé de cabra na cabeça.