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Violência

Mulher é esfaqueada pelo ex-marido em Mimoso do Sul

Acusado teria ficado com ciúmes ao saber que um amigo emprestou dinheiro à ex-mulher
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

25 fev 2019 às 22:06

Publicado em 25 de Fevereiro de 2019 às 22:06

DELEGACIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM Crédito: Marcel Alves
Uma mulher, de 39 anos, foi esfaqueada pelo ex-companheiro, de 26 anos, na madrugada desta segunda-feira (25) em Mimoso do Sul, no Sul do Estado. O agressor foi detido momentos após a vítima ser socorrida.
O crime aconteceu por volta das 4h, no Centro da Cidade. Segundo a polícia, a mulher teria deixado o ex entrar para visitar os dois filhos. Porém, o ex-casal discutiu ao saber que um amigo do homem teria emprestado dinheiro à mulher. Com ciúmes, ela acabou agredida.
Populares socorreram a vítima e a levaram ao Hospital Pedro Apóstolo, no município. Ela não corre risco de morrer. O agressor foi preso e encaminhado à Delegacia de Plantão de Cachoeiro e posteriormente transferido ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.
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