Mulher é esfaqueada pelo ex-marido em Mimoso do Sul

Uma mulher, de 39 anos, foi esfaqueada pelo ex-companheiro, de 26 anos, na madrugada desta segunda-feira (25) em, no Sul do Estado. O agressor foi detido momentos após a vítima ser socorrida.

O crime aconteceu por volta das 4h, no Centro da Cidade. Segundo a polícia, a mulher teria deixado o ex entrar para visitar os dois filhos. Porém, o ex-casal discutiu ao saber que um amigo do homem teria emprestado dinheiro à mulher. Com ciúmes, ela acabou agredida.