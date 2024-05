Mulher é encontrada morta com marcas de golpes na cabeça em Fundão

Crime teria ocorrido na última sexta-feira (24), quando um homem teria forçado a entrada na casa da vítima proferindo golpes com arma branca

Uma mulher foi encontrada morta dentro de casa no distrito de Timbuí, em Fundão, com sinais de ferimento por arma branca, na manhã deste domingo (26). De acordo com a Polícia Militar (PM), o corpo da vítima, de 49 anos, foi encontrado pela sogra.