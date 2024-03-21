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Desnutridos

Mulher é denunciada por maus-tratos a cães em Cachoeiro

Segundo a prefeitura do município, os animais, desnutridos e doentes, foram recolhidos e a tutora encaminhada para a delegacia

Publicado em 21 de Março de 2024 às 12:07

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

21 mar 2024 às 12:07
Mulher é detida por maus tratos a animais em Cachoeiro
Mulher é detida por maus tratos a animais em Cachoeiro Crédito: Prefeitura de Cachoeiro
A dona de dois cães em uma casa no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foi presa após ser denunciada por maus-tratos aos animais na tarde de terça-feira (19). Segundo a prefeitura do município, os animais, desnutridos e doentes, foram recolhidos e a tutora, de 24 anos, encaminhada à delegacia.
De acordo com informações da equipe da Gerência de Proteção e Bem-Estar Animal, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (Semurb), os animais passaram por avaliação clínica do veterinário, que confirmou, por meio de laudo, que os animais estavam sofrendo maus-tratos. Eles avaliaram que os dois cães, além de doentes, estão com imunidade baixa, desnutridos por água e alimentos.
A tutora alegou que os animais estavam com uma doença, mas não disse qual seria. À equipe da prefeitura, a dona falou apenas que os cachorros passaram por um tratamento, mas não apresentou nenhuma receita veterinária ou medicamento.

Dona foi autuada

A Polícia Civil informou que a dona dos animais foi autuada em flagrante duas vezes por maus-tratos aos animais, com aumento de pena por se tratar de cão ou gato, sendo encaminhada para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.
Além da equipe da Gerência de Proteção e Bem-Estar Animal, a ação contou com a participação de policiais civis da Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Cachoeiro de Itapemirim e agentes da Guarda Civil Municipal.
A Prefeitura de Cachoeiro esclareceu que denúncias de maus tratos aos animais podem ser feitas, anonimamente, pelo telefone (28) 28 98814-3357, da Ouvidoria Geral.

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