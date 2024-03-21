Mulher é denunciada por maus-tratos a cães em Cachoeiro

Mulher é detida por maus tratos a animais em Cachoeiro Crédito: Prefeitura de Cachoeiro

A dona de dois cães em uma casa no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foi presa após ser denunciada por maus-tratos aos animais na tarde de terça-feira (19). Segundo a prefeitura do município, os animais, desnutridos e doentes, foram recolhidos e a tutora, de 24 anos, encaminhada à delegacia.

De acordo com informações da equipe da Gerência de Proteção e Bem-Estar Animal, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (Semurb), os animais passaram por avaliação clínica do veterinário, que confirmou, por meio de laudo, que os animais estavam sofrendo maus-tratos. Eles avaliaram que os dois cães, além de doentes, estão com imunidade baixa, desnutridos por água e alimentos.

A tutora alegou que os animais estavam com uma doença, mas não disse qual seria. À equipe da prefeitura, a dona falou apenas que os cachorros passaram por um tratamento, mas não apresentou nenhuma receita veterinária ou medicamento.

Dona foi autuada

A Polícia Civil informou que a dona dos animais foi autuada em flagrante duas vezes por maus-tratos aos animais, com aumento de pena por se tratar de cão ou gato, sendo encaminhada para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.

Além da equipe da Gerência de Proteção e Bem-Estar Animal, a ação contou com a participação de policiais civis da Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Cachoeiro de Itapemirim e agentes da Guarda Civil Municipal.