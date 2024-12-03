Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Agressão

Mulher é cortada pela ex do marido dela dentro do ônibus em Vila Velha

Vítima, de 33 anos, teve ferimentos no rosto, nos braços, no pescoço e nas pernas; suspeita do crime foi presa

Publicado em 03 de Dezembro de 2024 às 08:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2024 às 08:31
Uma mulher de 33 anos levou golpes e foi cortada dentro de um ônibus em Vila Velha, na última segunda-feira (2). De acordo com o laudo médico da vítima, ao qual A Gazeta teve acesso, a agressora seria a ex-companheira do atual marido dela, que acabou presa.
Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar, os agentes foram acionados no Terminal de Itaparica. Lá, eles encontraram a vítima com ferimentos no rosto, nos braços, no pescoço e nas pernas. Ela contou que a agressora tentou matá-la com um objeto perfurante, mas não especificou se seria uma faca ou um canivete, por exemplo. No boletim de ocorrência não havia detalhes sobre como as agressões começaram.
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) foi acionado e socorreu a vítima, a encaminhando à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Zilda Arns, em Riviera da Barra, onde a mulher precisou levar pontos. Já a suspeita, de 48 anos, foi conduzida até a Delegacia Regional de Vila Velha, onde acabou autuada em flagrante por tentativa de homicídio qualificada, sendo encaminhada ao sistema prisional.  
Em nota, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) informou que "os vigilantes do Terminal de Itaparica acionaram o Samu para socorrer uma mulher que chegou ao terminal com ferimentos de faca. Não há registro do ocorrido, pois a ação aconteceu fora do terminal".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

ônibus Vila Velha Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Briga por cadeiras de bar em vaga na rua termina com 2 baleados no ES
Dupla invade prédio e leva mais de R$ 100 mil em joias de oficial de Justiça em Vila Velha
Dupla invade prédio e leva R$ 120 mil em joias de oficial de Justiça em Vila Velha
Imagem de destaque
A bizarra história da primeira viagem de LSD do mundo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados