Mulher é cortada pela ex do marido dela dentro do ônibus em Vila Velha

Uma mulher de 33 anos levou golpes e foi cortada dentro de um ônibus em Vila Velha, na última segunda-feira (2). De acordo com o laudo médico da vítima, ao qual A Gazeta teve acesso, a agressora seria a ex-companheira do atual marido dela, que acabou presa.
Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar, os agentes foram acionados no Terminal de Itaparica. Lá, eles encontraram a vítima com ferimentos no rosto, nos braços, no pescoço e nas pernas. Ela contou que a agressora tentou matá-la com um objeto perfurante, mas não especificou se seria uma faca ou um canivete, por exemplo. No boletim de ocorrência não havia detalhes sobre como as agressões começaram.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) foi acionado e socorreu a vítima, a encaminhando à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Zilda Arns, em Riviera da Barra, onde a mulher precisou levar pontos. Já a suspeita, de 48 anos, foi conduzida até a Delegacia Regional de Vila Velha, onde acabou autuada em flagrante por tentativa de homicídio qualificada, sendo encaminhada ao sistema prisional.
Em nota, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) informou que "os vigilantes do Terminal de Itaparica acionaram o Samu para socorrer uma mulher que chegou ao terminal com ferimentos de faca. Não há registro do ocorrido, pois a ação aconteceu fora do terminal".